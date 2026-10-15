بالفيديو.. (سجدة المسلمَين) روديغر وكوناتي بعد ريمونتادا الريال تخطف الانظار

خبرني - سجل الألماني أنطونيو روديغر هدفا قاتلا في الدقيقة 90 قاد به ريال مدريد إلى تحقيق "ريمونتادا" مجنونة أمام روما في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وسجل روديغر الهدف من متابعته لركلة ركنية نفذها التركي أردا غولر، لينهي سلسلة من السجال في مباراة مثيرة.

اللقطة الأبرز كانت رد فعل روديغر على الهدف، فالألماني المسلم قرر أولا رفض الاحتفال أمام جماهير نادي العاصمة الإيطالية الذي كان لاعبا له من قبل، لكنه احتفل على طريقته الخاصة بالسجود.

وكان زميله في خط دفاع ريال مدريد المسلم الآخر إبراهيما كوناتي بجواره في اللقطة، فشاركه السجود في لقطة رائعة بملعب الأولمبيكو.

شاهد سجود أنطونيو روديغر وكوناتي في ملعب الأولمبيكو احتفالا بهدف ريال مدريد المتأخر

الملكي يمرض ولا يموت

وكان ريال مدريد الإسباني قد حقق عودة استثنائية أمام مضيفه روما الإيطالي، بعدما حول تأخره بنتيجة 1-3 إلى انتصار مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الأولمبيكو، في مواجهة شهدت تقلبات درامية حتى الدقائق الأخيرة. ونجح الفريق الملكي، صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا، في انتزاع الفوز بفضل تألق البدلاء وحسم المدافع الألماني أنطونيو روديغر المواجهة في توقيت قاتل.

وافتتح مارتن دي رون التسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 20، لكن رد ريال مدريد لم يتأخر، إذ أدرك كيليان مبابي التعادل بعد خمس دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1. وفي النصف الثاني من اللقاء، بدا الفريق الإيطالي في طريقه إلى تحقيق انتصار ثمين، بعدما أحرز دونيل مالين هدفين في الدقيقتين 51 و58، ليمنح أصحاب الأرض تقدما بفارق هدفين.

البدلاء يقودون عودة الملكي

رفض ريال مدريد الاستسلام رغم تأخره، ليبدأ رحلة العودة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكان للبدلاء الدور الأبرز في تغيير النتيجة. وتمكن البديل كارلوس إسبي من تقليص الفارق، قبل أن يحرز إندريك هدف التعادل بعد دقيقتين فقط، لتشتعل المواجهة مجددا وتصبح النتيجة 3-3.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، خطف أنطونيو روديغر هدف الانتصار لريال مدريد في الدقيقة 90، ليكمل عودة الفريق الإسباني من تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-3، في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.

وجاء الانتصار ليمنح جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، فوزا جديدا على أحد أنديته السابقة، بعدما قاد الفريق الملكي للتغلب على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، ليحصد الفريق الإسباني ست نقاط من مباراتين ويحقق العلامة الكاملة حتى الآن.

وفي المقابل، فرّط روما في فرصة حصد انتصاره الأول، بعدما كان متقدما بفارق هدفين في الشوط الثاني، ليظل رصيده عند نقطة واحدة، حصدها من التعادل مع فنربخشة في الجولة الافتتاحية.

وفي الجولة الثالثة، المقررة إقامتها يومي 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول، يستضيف ريال مدريد فريق لايبزيغ الألماني على ملعب سانتياغو برنابيو، فيما يخوض روما مواجهة جديدة على أرضه في الأولمبيكو أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.