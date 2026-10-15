رفض التخلي عنه مقابل مليوني دولار.. زوجة أسطورة كرة القدم الكولومبية تحلق شعره - فيديو

خبرني - نشرت إلفيرا ريدوندو، زوجة أسطورة كرة القدم الكولومبية كارلوس فالديراما، مقطع فيديو يوثق قيامها بحلاقة شعر زوجها الكثيف والمجعد، الذي شكّل علامته المميزة لعقود، داخل الملاعب وحتى بعد اعتزاله.
وأظهر المقطع -الذي حصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة- ريدوندو وهي تمرر آلة الحلاقة على شعر قائد المنتخب الكولومبي السابق وصاحب القميص رقم 10، قبل أن يظهر في نهايته حليق الشعر تماما. وتبادل الزوجان المزاح بشأن رد فعل أحفادهما على مظهره الجديد، إذ قال فالديراما إنهم سيقولون: "هذا ليس جدي".
ولازم الشعر المجعد الطويل فالديراما منذ بداياته الاحترافية، حين كان يظهر بتسريحة "أفرو" أقصر من تلك التي اشتُهِر بها لاحقا. وبحسب إذاعة "كاراكول" الكولومبية، ارتدى مشجعون شعرا مستعارا يحاكي تسريحته خلال تجربته في الدوري الأمريكي، كما ظهرت هذه التسريحة بين جماهير كولومبيا في بطولات كأس العالم.
وكان فالديراما قد كشف، في مقابلة مع الصحفي أندريس كانتور، أنه رفض عرضا بقيمة مليوني دولار من إحدى العلامات التجارية مقابل قص شعره قبل مشاركته في كأس العالم بالولايات المتحدة عام 1994، وفق ما نقلته وسائل إعلام كولومبية. ولم يكشف اسم الجهة التي قدمت العرض.
وأوضح النجم السابق أن رفضه لم يكن محاولة للحصول على مبلغ أكبر، مؤكدًا أنه لم يكن ليوافق حتى مقابل 5 ملايين دولار. وربط قراره بتمسكه باختيار مظهره، معتبرًا أن شعره جزء من تاريخه الشخصي، وأنه تركه ينمو رغم الاعتراضات التي واجهها.