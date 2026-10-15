رفض التخلي عنه مقابل مليوني دولار.. زوجة أسطورة كرة القدم الكولومبية تحلق شعره - فيديو

خبرني - نشرت إلفيرا ريدوندو، زوجة أسطورة كرة القدم الكولومبية كارلوس فالديراما، مقطع فيديو يوثق قيامها بحلاقة شعر زوجها الكثيف والمجعد، الذي شكّل علامته المميزة لعقود، داخل الملاعب وحتى بعد اعتزاله.

وأظهر المقطع -الذي حصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة- ريدوندو وهي تمرر آلة الحلاقة على شعر قائد المنتخب الكولومبي السابق وصاحب القميص رقم 10، قبل أن يظهر في نهايته حليق الشعر تماما. وتبادل الزوجان المزاح بشأن رد فعل أحفادهما على مظهره الجديد، إذ قال فالديراما إنهم سيقولون: "هذا ليس جدي".