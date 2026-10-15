سان جيرمان يفتك بمانشستر سيتي تحت أنظار جوارديولا

خبرني - حقق باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا على مضيفه مانشستر سيتي (4-2)، اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 3 نقاط.

ولم يتأخر الضيوف في افتتاح التسجيل، ففي الدقيقة 13 انطلقوا بهجمة مرتدة، مستغلين اندفاع معظم لاعبي السيتي إلى الأمام، لتصل الكرة إلى الدولي الفرنسي ديزيري دوي، الذي أطلق تصويبة أرضية على يمين الحارس الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، الذي بدا أنه كان بإمكانه التصدي للتسديدة.

ولم يترك سان جيرمان فرصة للسيتي من أجل الاستفاقة، ففي الدقيقة 15 أرسل عثمان ديمبلي الكرة من الجانب الأيمن إلى دوي في الجهة اليسرى، قبل أن يعيدها له زميله مرة أخرى، ليضعها مهاجم برشلونة السابق برأسه في شباك دوناروما، معززًا تقدم الضيوف.

وفي الدقيقة 32 أكمل لاعب الوسط البرتغالي، فيتينيا، ثلاثية الضيوف بعدما تلقى تمريرة بالكعب من زائير إيمري، ليسددها مباشرةً في مرمى السيتي.

انتفاضة إنجليزية

وعلى عكس الشوط الأول، دخل مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة، ليسجل إيرلينج هالاند هدفًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 53 بضربة رأسية، مستفيدًا من كرة عالية أرسلها البديل السنغالي، إليمان ندياي.

وأشعل هدف هالاند حماس مدربه السابق بيب جوارديولا، الجالس في المدرجات، والذي التقطت الكاميرات احتفاله وتصفيقه للنرويجي.

لكن لم تمر 10 دقائق حتى أعاد ماجنوس أكليوش الفارق إلى 3 أهداف، عندما أطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس جيانلويجي دوناروما، إلا أن الكرة سقطت في شباكه. وجاء هدف سان جيرمان الرابع بعد فاصل من إهدار الفرص من جانب السيتي.

وفي الدقيقة 75 أحرز هالاند الهدف الثاني لأصحاب الأرض، إثر تمريرة أرضية من زميله المغربي، أيوب بوعدي، لتصبح النتيجة (4-2).

وسنحت فرصة إحراز الهدف الخامس لسان جيرمان، عندما حصل على ركلة جزاء بعد عرقلة نونو مينديز، إلا أن المهاجم الإسباني البديل، فيران توريس، وجه تسديدة ضعيفة تصدى لها دوناروما.

وشهد الشوط الثاني إضاعة السيتي العديد من الأهداف، خصوصًا عبر أنطوان سيمينيو، كما تصدت العارضة لهالاند والقائم لإنزو فيرنانديز.