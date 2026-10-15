ريمونتادا مجنونة تنقذ ريال مدريد من أنياب ذئاب روما

خبرني - حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على مضيفه روما بنتيجة 4-3، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مارتن دي رون التسجيل لروما في الدقيقة 20، قبل أن يدرك كيليان مبابي التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، ظنّ أصحاب الأرض أنهم وضعوا المباراة في متناول أيديهم، بعدما أضاف دونيايل مالين هدفين في الدقيقتين 51 و57، ليمنح روما تقدماً مريحاً بنتيجة 3-1.

لكن ريال مدريد رفض الاستسلام، وانتفض في الدقائق الأخيرة، ليقلب الطاولة بثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كارلوس إسبي في الدقيقة 83، وإندريك في الدقيقة 85، وأنطونيو روديغر في الدقيقة 90، محققاً ريمونتادا مثيرة وفوزاً دراماتيكياً بنتيجة 4-3.