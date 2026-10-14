*
الخميس: 15 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • "الأمن العام" تتفقد أسطول حافلات "الشرق الأوسط".. جهود وقائية لحماية الطلبة وتعزيز السلامة المرورية

"الأمن العام" تتفقد أسطول حافلات "الشرق الأوسط".. جهود وقائية لحماية الطلبة وتعزيز السلامة المرورية

  • 14 أكتوبر 2026
  • 23:22
الأمن العام تتفقد أسطول حافلات الشرق الأوسط جهود وقائية لحماية الطلبة وتعزيز السلامة المرورية

خبرني - تفقدت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، أسطول حافلات جامعة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس جهودها الحثيثة لحماية الأرواح، وتعزيز السلامة المرورية، وترسيخ نهج وقائي يستهدف الحد من الحوادث وضمان سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من تحديات مرورية تستدعي رفع مستوى الجاهزية واتخاذ التدابير اللازمة.
واستقبلت الجامعة فريقًا من إدارة الدوريات الخارجية لتنفيذ الحملة الشتوية لفحص المركبات، والتحقق من جاهزيتها الفنية ومدى استيفائها لمتطلبات السلامة، بما يعزز إجراءات الوقاية ويرفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء. 
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع جهود جامعة الشرق الأوسط في تطوير منظومة النقل الجامعي، التي تغطي جزءًا كبيرًا من محافظات المملكة، وتضم أحدث الحافلات المجهّزة بمتطلبات السلامة ووسائل الراحة والرفاهية، بما يسهم في توفير تنقل آمن ومريح للطلبة، والارتقاء بتجربتهم الجامعية اليومية.
وتُشيد جامعة الشرق الأوسط بهذه الجهود التي تعكس مسؤولية وطنية راسخة في حماية الأرواح وصون الممتلكات، مؤكدة أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية في تعزيز السلامة العامة وخدمة المجتمع.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم لقاءً ترحيبيًا بالطلبة الجدد للعام الجامعي 2026/2027
كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم لقاءً ترحيبيًا بالطلبة الجدد لل...
  • 2026-10-14 12:15
أ.د. قموه من عمّان الأهلية يشارك بأبحاث علمية بإجتماع الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات
أ.د. قموه من عمّان الأهلية يشارك بأبحاث علمية بإجتماع الأكاديمية الأمريكية لع...
  • 2026-10-14 12:05
د. شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس+ للتبادل الأكاديمي في هنغاريا
د. شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس+ للتبادل الأكاديمي في هنغاريا
  • 2026-10-14 12:01
عمان العربية تنظم محاضرة بعنوان (خطاب الكراهية وسمات الشخصية المتطرفة) بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام
عمان العربية تنظم محاضرة بعنوان (خطاب الكراهية وسمات الشخصية المتطرفة) بالتعا...
  • 2026-10-13 15:03
رئيس جامعة عمان العربية يستقبل وفداً من جامعة دجلة العراقية لتعزيز التعاون الأكاديمي وتفعيل الاتفاقية المشتركة
رئيس جامعة عمان العربية يستقبل وفداً من جامعة دجلة العراقية لتعزيز التعاون ال...
  • 2026-10-13 15:01
صيدلة عمان العربية تواصل مشاركاتها في المؤتمرات والفعاليات العلمية المتخصصة
صيدلة عمان العربية تواصل مشاركاتها في المؤتمرات والفعاليات العلمية المتخصصة
  • 2026-10-13 14:15