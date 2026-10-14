"الأمن العام" تتفقد أسطول حافلات "الشرق الأوسط".. جهود وقائية لحماية الطلبة وتعزيز السلامة المرورية

خبرني - تفقدت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، أسطول حافلات جامعة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس جهودها الحثيثة لحماية الأرواح، وتعزيز السلامة المرورية، وترسيخ نهج وقائي يستهدف الحد من الحوادث وضمان سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من تحديات مرورية تستدعي رفع مستوى الجاهزية واتخاذ التدابير اللازمة.

واستقبلت الجامعة فريقًا من إدارة الدوريات الخارجية لتنفيذ الحملة الشتوية لفحص المركبات، والتحقق من جاهزيتها الفنية ومدى استيفائها لمتطلبات السلامة، بما يعزز إجراءات الوقاية ويرفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع جهود جامعة الشرق الأوسط في تطوير منظومة النقل الجامعي، التي تغطي جزءًا كبيرًا من محافظات المملكة، وتضم أحدث الحافلات المجهّزة بمتطلبات السلامة ووسائل الراحة والرفاهية، بما يسهم في توفير تنقل آمن ومريح للطلبة، والارتقاء بتجربتهم الجامعية اليومية.

وتُشيد جامعة الشرق الأوسط بهذه الجهود التي تعكس مسؤولية وطنية راسخة في حماية الأرواح وصون الممتلكات، مؤكدة أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية في تعزيز السلامة العامة وخدمة المجتمع.