الفيصلي يستعيد توازنه آسيويا بثنائية في شباك النهضة العماني

خبرني - حقق الفيصلي فوزا مهما على ضيفه النهضة العماني بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا 2.

افتتح جون أهووا التسجيل للفيصلي في الدقيقة 30، قبل أن يؤكد أحمد العرسان الانتصار بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76، ليحصد الفريق الأردني ثلاث نقاط ثمينة.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة الثالثة، انتزع التعاون السعودي فوزا صعبا من ضيفه الريان القطري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم في بريدة.

وبهذه النتائج، يتصدر التعاون السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، يليه الريان القطري برصيد 3 نقاط، والفيصلي الأردني برصيد 3 نقاط، فيما يأتي النهضة العماني برصيد نقطة واحدة.