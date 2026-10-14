شيخ الأزهر يشيد بخطاب ومواقف الملك في الأمم المتحدة لنصرة القضايا العربية

خبرني - أشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن خطاب جلالة الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان "بمثابة نقل لقضايا ونبض الأمة العربية والإسلامية إلى العالم أجمع".

وأكد، خلال استقباله السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة في مقر مشيخة الأزهر، أن مضمون الخطاب الملكي، الذي حظي بتقدير دولي "عكس مواقف الأردن والأمتين العربية والإسلامية الثابتة تجاه قضايانا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما تشهده غزة من عدوان ومعاناة إنسانية غير مسبوقة".

كما أكد أهمية مواصلة الجهود العربية والإسلامية المشتركة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والعمل بلا كلل أو ملل من أجل التوصل إلى حلولٍ ومخارج لهذه الأزمة وغيرها من التحديات الراهنة.

وجدد الإمام الطيب تقديره للأردن وقيادته، محملا السفير العضايلة تحياته لجلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياته للأردن بمزيد من الازدهار والرفعة.

ومن جانبه، نقل السفير العضايلة تقدير جلالة الملك لشيخ الأزهر الشريف وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والتوفيق في قيادة هذه المؤسسة الدينية الراسخة، والتي يثمّن الأردن وقيادته دورها العلمي والدعوي ورسالتها في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والسلام العالمي، ومواجهة الفكر المتطرف، إلى جانب جهود الإمام الطيب في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب.

وكان العضايلة سلَّم، خلال اللقاء، رسالةً خطية من سمو الأمير الحسن بن طلال إلى فضيلة شيخ الأزهر تضمنت تحيات سموه لفضيلة الإمام وتعزيز التنسيق والتعاون مع مشيخة الأزهر.