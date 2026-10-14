إنذار لاعب تنس بعد توجيهه ألفاظا نابية تجاه جامع الكرات

خبرني - تعرض الإسباني رافائيل خودار لعقوبة إنذار بسبب توجيه ألفاظ نابية إلى أحد جامعي الكرات أثناء طلبه منشفة خلال مباراته أمام الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب في بطولة شنغهاي للأساتذة يوم الأربعاء.

وتلقى اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً تحذيراً من حكم الكرسي جيمي بينوارغوتي بعد خسارته نقطة وهو يملك فرصة لكسر الإرسال، وأرسل خودار ضربة خلفية خارج الملعب، ثم وقف لعدة ثوانٍ بالقرب من الشبكة غير مصدق لما حدث، ما عرضه لخطر مخالفة الوقت قبل استئناف اللعب.

وبدا أن خودار كان مدركاً لضيق الوقت، فصرخ في وجه أحد جامعي الكرات طالباً المنشفة بعبارات نابية، ليبادر الحكم، الذي يتحدث الإسبانية، إلى منحه مخالفة سلوكية بسبب التصرف غير الرياضي.

وأوضح بينوارغوتي للاعب أنه يتفهم اعتقاده بأن جامع الكرات تأخر في تلبية الطلب، لكنه انتقد الطريقة التي خاطبه بها، قائلاً: أتفهم ذلك يا رافا، لكن ليس بهذه الطريقة. اطلبها مني وأنا سأطلبها منه، لكن ليس هكذا.

وحاول خودار إنكار استخدامه أي ألفاظ غير لائقة، كما طلب من الحكم تكرار ما قاله، إلا أن الأخير رفض إعادة الكلمات، وشدد مجدداً على عدم جواز مخاطبة جامعي الكرات بهذه الطريقة.

ورغم الواقعة، نجح خودار في العودة بعد خسارة المجموعة الأولى ليهزم فان دي زاندشولب بنتيجة 6-7 و6-4 و6-2، ويتأهل إلى دور الثمانية في بطولة الأساتذة فئة ألف نقطة، ولم يتطرق إلى الحادثة خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة.

وسبق أن تعرض خودار لانتقادات عبر الإنترنت بسبب مواقف سابقة تتعلق بجامعي الكرات خلال صعوده في التصنيف العالمي، ففي بطولة فرنسا المفتوحة، أظهرت إحدى الزوايا التلفزيونية وكأنه دفع فتاة أثناء مغادرته الملعب، قبل أن تُظهر لقطات أخرى أنها تعثرت وسقطت من تلقاء نفسها.

وقال خودار حينها: لم ألمسها إطلاقاً. لا، لا، لا. لا يمكنني أن أفعل ذلك أبداً. كانت تقف في المنتصف وتحاول الابتعاد عن الطريق، وكانت تتراجع إلى الخلف ثم سقطت، لكن ليس لأنني دفعتها. كان هناك غطاء الملعب خلفها مباشرة، وعندما كانت تمشي إلى الخلف تعثرت به.

وبدأ خودار العام وهو يحتل المركز 165 عالمياً، وأصبح الآن ضمن المنافسين على التأهل إلى البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبين المحترفين، وسيواجه في مباراته المقبلة بالنرويج كاسبر رود، وصيف بطولات غراند سلام ثلاث مرات.