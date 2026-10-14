"تحيط نفسك بالمتملقين".. محامي جيسوس يفتح النار على رونالدو ويستقيل

خبرني - في تصعيد غير مسبوق لأزمة المنتخب البرتغالي، هاجم لويس هنريكي، محامي المدرب جورجي جيسوس، القائد كريستيانو رونالدو بعبارة قاسية، قائلاً إن "الأساطير ينتهي بها المطاف وحيدة في الأولمب محاطة بالمرايا"، معلناً في الوقت نفسه استقالته من الكتابة في صحيفة "ريكورد" لأن الهداف التاريخي أحد ملاكها.

وأعلن هنريكي في مقاله الأخير بصحيفة "ريكورد"، والذي حمل عنوان "رقصتي الأخيرة"، استقالته من الصحيفة، مبرراً ذلك بكون رونالدو أحد كبار المساهمين في شركة "ميديا ليفر" المالكة للصحيفة.

وقال المحامي في مقاله الوداعي: هناك مقالات تُكتب بالقلب وأخرى بالضمير، وهذا المقال ينتمي للثانية، وسيكون الأخير لي هنا، ليس فرضاً من أحد بل بقرار شخصي. رونالدو مساهم رئيسي في الشركة المالكة لهذه الصحيفة.

وأضاف: بما أن هناك صراعاً مفتوحاً بين القائد وجيسوس، وبالتالي معي، فمن المخجل أن أستمر في تلقي أجر من مؤسسة يساهم فيها. لا استقلال فكري دون استقلال مالي، ومن ينتقد السلطة لا يمكن أن يعتمد عليها مالياً. الحرية التي تُمارس فقط عندما لا تكلف شيئاً، تسمى راحة، وأنا لم أكتب يوماً بدافع الراحة.



ووجه هنريكي في ختام مقاله رسالة مباشرة إلى رونالدو، قال فيها: جزء كبير مما حققته لنفسك ولعائلتك ولبلدك دافعنا عنه وأشَدنا به هنا، وذكّرنا به من نسيه.

وتابع: لكن بأفعالك وسلوكك وهوسك ببعض الأرقام، تحقق ما لم يحققه أي خصم ضدك، وهو أن تجعلنا ننسى كل الخير الذي قدمته لنا. أنت تحيط نفسك بمن يقول لك ما تريد سماعه، لا بمن يقول لك ما تحتاج لسماعه.

وختم مقاله بعبارة قوية: هذا هو مصير الأساطير، ينتهون وحيدين في قمة الأولمب، محاطين بالمرايا فقط.