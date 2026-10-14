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احتجاج غريب من مورينيو على توقيت إيقاف فينيسيوس

  • 14 أكتوبر 2026
  • 22:00
احتجاج غريب من مورينيو على توقيت إيقاف فينيسيوس

خبرني - عبر جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد عن استيائه من اختيار توقيت إعلان عقوبة البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق إلى قبل المباراة أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة إيقاف جونيور 4 مباريات من بينها الكلاسيكو أمام برشلونة قبل قليل، بعدما تعرض للطرد أمام فياريال بسبب شد شعر لاعب الفريق ناثان ساليبا وبسبب احتجاجاته على القرار.

وقال مورينيو في لقاء مقتضب نشرته "كوبي" الإسبانية: هل يؤثر القرار على الفريق قبل مباراة روما؟ عليك أن تسأل لماذا لم يصدر قبل ساعتين أو في الغد مثلا، يجب أن لا ننسى أن ريال مدريد ناد إسباني.

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