ليفربول يداوي جراحه المحلية بسداسية في لاسك

خبرني - في مباراة عامرة بالإثارة والأهداف، داوى ليفربول الإنجليزي جراحه المحلية، وحقق انتصاراً كبيراً على مضيفه لاسك لينز النمساوي بنتيجة 6 - 3، يوم الأربعاء، في الجولة الثانية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وافتتح رونالدو أراخو التسجيل لليفربول في الدقيقة 22، فيما أضاف برادلي باركولا الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في الدقيقتين 24 و37 على الترتيب.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف جيريمي فريمبونغ الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 51، لكن روبرت ليوبيسيتش أحرز الهدف الأول للاسك لينز في الدقيقة 63.

وسرعان ما عاد باركولا لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الخامس لليفربول وهدفه الشخصي الثالث، (هاتريك) في الدقيقة 66.

وأحرز لويس كوماس الهدف السادس لليفربول في الدقيقة 72، ليرد لاسك لينز بالهدفين الثاني والثالث عن طريق فلوريان فليكر في الدقيقتين 74 و77 على الترتيب.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد الكثير من الهدوء في جدران نادي ليفربول، الذي تلقى خسارة قاسية صفر - 3 أمام ضيفه مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق انتصاره الثاني في دوري الأبطال بعدما استهل مشواره في المسابقة القارية بالفوز 2 - 1 على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، في المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة.

في المقابل، بقي رصيد لاسك لينز بلا نقاط في المركز الـ 32 مؤقتاً، بعدما تلقى خسارته الثانية في المسابقة.