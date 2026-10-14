القوات الحكومية تنفذ 2309 عمليات والحوثيون يعلنون هجوما في لحج

خبرني - أعلنت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضمن عملية "فجر اليمن"، في حين أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) استهداف تحشيدات في منطقتي رأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

وأوضحت القوات الحكومية أن عملياتها تلك جرت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، واستهدفت مواقع وآليات وتحشيدات وإمدادات وعناصر تابعة للحوثيين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان، أن العمليات "أسهمت في تفكيك أنساق الدفاع المعادية، ومصادر النيران، واستهداف التحشيدات والاحتياطيات ووسائط الإمداد للحوثيين".

وأشار النزيلي إلى "تحييد" نحو 1250 عنصرا من عناصر الحوثي، وتدمير وإعطاب أكثر من 460 آلية وعربة ووسيلة عسكرية، وفق بيانه.

وفي محافظة تعز، لفت الناطق العسكري إلى استمرار الضربات الجوية المركزة والكمائن التي تستهدف أرتال الحوثيين وتعزيزاتهم.

ودعا الناطق باسم القوات الحكومية المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى "حماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في المعارك، والابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية ومناطق الاشتباك".



عمليات الحوثيين

من جانبه، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف تحشيدات عسكرية "للعدو" في منطقتي رأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج، باستخدام 3 صواريخ.

كما أعلن، استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن نتائج الهجوم.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض، في ثاني هجوم معلن على السعودية خلال اليوم، بعد إعلانه فجرا تدمير صاروخ كروز في محافظة الخرج.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان، إنه جرى اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وجاء إعلان التحالف عقب إعلان الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج، بعد إطلاق إنذارين للتحذير من الخطر.

وكان التحالف قد أعلن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة و6 صواريخ أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية ومدينتي الرياض والظهران.

وتصاعد التوتر عقب تهديد الحوثيين باستهداف مقر شركة أرامكو في الدمام، ومطار الملك خالد في الرياض، ومصفاة الرياض، ردا على أي هجمات للتحالف على مواقع الجماعة في صنعاء.

وسبق للتحالف أن وجّه إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية في محطة الصباحة المركزية بصنعاء، قبل تنفيذ عملية عسكرية قال لاحقا إنها استهدفت مصادر حيوية تغذي المجهود الحربي للحوثيين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي، في حين تحتدم المواجهات في جبهات يمنية عدة بين القوات الحكومية والحوثيين وسط تداعيات إنسانية واسعة، آخرها إعلان منظمة الصحة العالمية نزوح أكثر من 200 ألف شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 أغسطس/آب الماضي.