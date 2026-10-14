*
الاربعاء: 14 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيقاف فينيسيوس 4 مباريات وغيابه عن الكلاسيكو

  • 14 أكتوبر 2026
  • 21:31
إيقاف فينيسيوس 4 مباريات وغيابه عن الكلاسيكو

خبرني - يغيب الجناح الدولي البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم بعد إيقافه أربع مباريات، وذلك إثر طرده بسبب شدّ شعر أحد لاعبي فياريال السبت الماضي في المرحلة الثامنة.

وأكدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني الأربعاء أن اللاعب البرازيلي سيُعاقب بالإيقاف لأربع مباريات، من بينها مواجهة برشلونة في 25 أكتوبر، وذلك على خلفية بطاقة حمراء والاحتجاجات التي أعقبتها بسبب شدّه شعر لاعب الوسط الكندي لفياريال ناثان صليبا في هجمة مرتدة سجل منها الهدف الثاني لفريقه قبل أن يلغى بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).

وأوضحت أن العقوبة تتضمن الإيقاف مباراتين بسبب البطاقة الحمراء، ومباراتين إضافيتين بسبب احتجاجاته تجاه الحكم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مجلس الفيفا يجتمع وسط تصاعد الضغوط على إنفانتينو
مجلس الفيفا يجتمع وسط تصاعد الضغوط على إنفانتينو
  • 2026-10-14 22:44
إنذار لاعب تنس بعد توجيهه ألفاظا نابية تجاه جامع الكرات
إنذار لاعب تنس بعد توجيهه ألفاظا نابية تجاه جامع الكرات
  • 2026-10-14 22:17
"تحيط نفسك بالمتملقين".. محامي جيسوس يفتح النار على رونالدو ويستقيل
  • 2026-10-14 22:02
احتجاج غريب من مورينيو على توقيت إيقاف فينيسيوس
احتجاج غريب من مورينيو على توقيت إيقاف فينيسيوس
  • 2026-10-14 22:00
ليفربول يداوي جراحه المحلية بسداسية في لاسك
ليفربول يداوي جراحه المحلية بسداسية في لاسك
  • 2026-10-14 21:59
مورينيو يشرح الفارق بين قضية نيغريرا والكالتشيوبولي
مورينيو يشرح الفارق بين قضية نيغريرا والكالتشيوبولي
  • 2026-10-14 16:48