العراق يؤكد للسعودية عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء عليها ودول المنطقة

خبرني - أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال لقائه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، موقف الحكومة العراقية الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن السعودية ودول المنطقة.

وأعرب الزيدي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الأربعاء، عن إدانة واستنكار الحكومة العراقية بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي والاستهدافات التي طالت الأعيان المدنية والحيوية في السعودية، معتبرا هذه الاستهدافات تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، كما استعرض الجانبان أوجه العلاقات السعودية العراقية.

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما التنسيق في الجانب الأمني.