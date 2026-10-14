*
الاربعاء: 14 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • العراق يؤكد للسعودية عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء عليها ودول المنطقة

العراق يؤكد للسعودية عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء عليها ودول المنطقة

  • 14 أكتوبر 2026
  • 21:21
العراق يؤكد للسعودية عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء عليها ودول المنطقة

خبرني - أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال لقائه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، موقف الحكومة العراقية الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن السعودية ودول المنطقة.

وأعرب الزيدي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الأربعاء، عن إدانة واستنكار الحكومة العراقية بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي والاستهدافات التي طالت الأعيان المدنية والحيوية في السعودية، معتبرا هذه الاستهدافات تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، كما استعرض الجانبان أوجه العلاقات السعودية العراقية.

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما التنسيق في الجانب الأمني.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أميركا تستعين بتايوان .. لفك قبضة صناعة المسيّرات
أميركا تستعين بتايوان .. لفك قبضة صناعة المسيّرات
  • 2026-10-14 21:58
القوات الحكومية تنفذ 2309 عمليات والحوثيون يعلنون هجوما في لحج
القوات الحكومية تنفذ 2309 عمليات والحوثيون يعلنون هجوما في لحج
  • 2026-10-14 21:53
بسبب أسلحة ومتفجرات .. السجن لطاه سابق بالجيش البريطاني
بسبب أسلحة ومتفجرات .. السجن لطاه سابق بالجيش البريطاني
  • 2026-10-14 21:48
تشخيص بالسرطان.. ما مستقبل البابا ليو الـ 14 والفاتيكان؟
تشخيص بالسرطان.. ما مستقبل البابا ليو الـ 14 والفاتيكان؟
  • 2026-10-14 21:33
تصعيد جديد في هرمز.. غرق سفينة سنغافورية وإصابة أخرى بمقذوفات مجهولة
تصعيد جديد في هرمز.. غرق سفينة سنغافورية وإصابة أخرى بمقذوفات مجهولة
  • 2026-10-14 21:28
إسرائيل توقع صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 12 مروحية أباتشي متطورة
إسرائيل توقع صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 12 مروحية أباتشي متطورة
  • 2026-10-14 18:27