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الاربعاء: 14 أكتوبر 2026
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ارتفاع جديد لمبيعات السيارات في مصر

  • 14 أكتوبر 2026
  • 21:20
ارتفاع جديد لمبيعات السيارات في مصر

خبرني - ارتفعت مبيعات السيارات في مصر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتسجل 18.576 ألف سيارة، وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وعلى أساس شهري ارتفعت مبيعات السيارات في أغسطس الماضي بنسبة 3.2%، مقارنة مع 18 ألف سيارة تم بيعها في شهر يوليو 2026.

وبلغت مبيعات السيارات الملاكي 14.35 ألف سيارة في أغسطس بنمو سنوي 7.8%، فيما تم بيع 1652 أتوبيس بنمو 35%، وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 16% لتسجل 2572 شاحنة.

وارتفعت مبيعات السيارات في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي لتسجل 135.4 ألف سيارة بنمو سنوي 7.8%.

وبلغت حصة السيارات المجمعة محلياً 52% من المبيعات بعدما سجلت 70.5 ألف سيارة بنمو سنوي 13.4%، فيما سجلت مبيعات السيارات المستوردة نمواً أعلى بلغ 42.6% لتصل إلى 64.92 ألف سيارة، لترتفع حصتها السوقية إلى 48% من 42%.

واستحوذت السيارات الملاكي على 91% من مبيعات السيارات المستوردة، فيما كانت 79% من الأتوبيسات المباعة مجمعة محلياً، وارتفعت النسبة إلى 86% في الشاحنات.

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