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  • ڤاليو تتعاون مع العربية مصر لتوفير حلول دفع مرنة للمسافرين في مصر والأردن

ڤاليو تتعاون مع العربية مصر لتوفير حلول دفع مرنة للمسافرين في مصر والأردن

  • 14 أكتوبر 2026
  • 20:27
ڤاليو تتعاون مع العربية مصر لتوفير حلول دفع مرنة للمسافرين في مصر والأردن

خبرني -  أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام شراكة جديدة مع العربية مصر، لإتاحة حلول دفع مرنة للعملاء في مصر والأردن عند حجز رحلاتهم الجوية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء في مصر والأردن من حجز رحلاتهم عبر الإنترنت والاستفادة من حلول الدفع المرنة التي تقدمها ڤاليو، مع إتاحة خطط سداد تصل إلى 60 شهرًا، بما يمنحهم مرونة أكبر في تخطيط رحلاتهم.

وتجمع هذه الشراكة بين خيارات السفر التي توفرها العربية مصر وحلول الدفع المرنة التي تقدمها ڤاليو، لتمنح المسافرين تجربة أكثر سهولة وراحة عند التخطيط لرحلاتهم وحجز تذاكر الطيران.

وفي هذا السياق، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "يسعدنا التعاون مع العربية مصر، في خطوة تعزز حضور ڤاليو في قطاع السفر وتتيح للمسافرين في مصر والأردن الاستفادة من مزيد من المرونة في الدفع. وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لشبكة شراكاتنا المتنامية في قطاع السفر، حيث نحرص على منح عملائنا خيارات متنوعة تتيح لهم تخطيط رحلاتهم وإدارة دفوعاتهم بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم. ومع مواصلة توسعنا الإقليمي، نلتزم بتوسيع نطاق إتاحة حلول الدفع المرنة التي نقدمها لتشمل المزيد من جوانب الحياة اليومية لعملائنا".

ومن جانبه، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "توفر هذه الشراكة لعملائنا في مصر والأردن مزيدًا من المرونة والسهولة عند حجز رحلاتهم عبر الإنترنت. وتعكس إضافة خيار الدفع الجديد التزامنا بجعل السفر الجوي في متناول شريحة أوسع من المسافرين، مع إتاحة مزيد من الخيارات التي تساعدهم على التخطيط لرحلاتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم".

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية ڤاليو لمواصلة توسيع نطاق أعمالها في المنطقة، عقب إطلاق خدماتها في الأردن، إلى جانب تنويع القطاعات والخدمات المتاحة عبر منصتها. كما تعزز الشراكة مع العربية مصر حضور ڤاليو في السوقين المصري والأردني، وتتيح حلول الدفع المرنة التي تقدمها لشريحة أوسع من المسافرين في المنطقة.

-انتهى -

 

ڤاليو تتعاون مع العربية مصر لتوفير حلول دفع مرنة للمسافرين في مصر والأردن

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