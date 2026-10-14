النقطة الخضراء تفضح التطبيقات.. حيلة سامسونغ لحماية خصوصية الهاتف

خبرني - مع تزايد الاهتمام العالمي بحماية الخصوصية الرقمية ومعرفة كيفية استخدام الهواتف الذكية للمكونات الحساسة، أصدرت سامسونغ دليلا إرشاديا يوضح كيفية تتبع التطبيقات التي تستخدم الكاميرا أو الميكروفون وكيفية إدارة صلاحيات الأمان بسهولة.



وتسعى سامسونغ من خلال هذه الميزات المدمجة بنظام التشغيل إلى منح المستخدمين تحكماً كاملاً وشفافية مطلقة تجاه أي نشاط غير مبرر للكاميرا أو الميكروفون.

مؤشر النقطة الخضراء

عندما يكون الميكروفون أو الكاميرا أو كلاهما قيد الاستخدام بواسطة أي تطبيق على هاتفك الغالاكسي، تظهر نقطة خضراء صغيرة بجهة الزاوية العلوية اليمنى (أو اليسرى حسب لغة الجهاز) من الشاشة. هذا المؤشر البصري هو وسيلتك الأولى لمعرفة أن هناك خدمة نشطة الآن.

خطوات معرفة التطبيق الذي يستخدم الكاميرا أو الميكروفون

إذا لاحظت ظهور النقطة الخضراء وترغب في معرفة التطبيق المحدد المسؤول عن تشغيلها، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

ملاحظة المؤشر: راقب ظهور النقطة الخضراء أعلى الشاشة أثناء استخدام هاتفك.

فتح لوحة الإشعارات: قم بسحب شريط القائمة العلوية (شريط الإشعارات) إلى الأسفل.

النقر على الأيقونة الخضراء: اضغط على أيقونة النقطة الخضراء أو رمز الكاميرا/الميكروفون الظاهر في لوحة الإشعارات.

تحديد التطبيق: ستظهر لك نافذة منبثقة تعرض بوضوح اسم التطبيق أو الخدمة التي تستخدم الكاميرا أو الميكروفون في تلك اللحظة.

كيفية مراجعة وتعديل صلاحيات التطبيقات في الهاتف

إذا أردت التحقق من قائمة التطبيقات التي تمتلك صلاحية الوصول المستمر أو المؤقت إلى الكاميرا والميكروفون وتعديلها، اتبع الخطوات الآتية:



افتح الإعدادات (Settings) في هاتفك

انتقل إلى خيار الخصوصية (Privacy).

اضغط على مدير الأذونات (Permission Manager).

اختر الكاميرا (Camera) أو الميكروفون (Microphone) لمراجعة قائمة التطبيقات المصرح لها.

كيفية تجربة ميزة جدولة الرسائل الجديدة في واتساب

يمكنك بسهولة تغيير الصلاحية من "السحر طوال الوقت" أو "السماح فقط عند استخدام التطبيق" إلى "عدم السماح" (Don't allow) لأي تطبيق لا تثق به أو لا يحتاج إلى هذه الميزة لعمله.

وتؤكد سامسونغ على أهمية مراجعة هذه الصلاحيات بشكل دوري لضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية لبياناتك الشخصية.