بعد جدل الـ18 دينارا.. الشباب توضح حقيقة جوائز خماسيات كرة القدم

خبرني - أوضحت وزارة الشباب، آلية توزيع الجوائز المالية في بطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم، بعد تداول محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول أحد المشاركين على مبلغ 18 دينارا، عقب فوز فريقه بالمركز الثالث على مستوى المحافظة.

وقالت الوزارة إن الجائزة المخصصة للمركز الثالث على مستوى المحافظة تبلغ 240 دينارا للفريق، توزع بالتساوي على أعضائه البالغ عددهم 12 لاعبا وإداريا، لتبلغ حصة كل عضو 20 دينارا، فيما يحصل فريقان على هذه الجائزة لحصولهما على المركزين الثالث والثالث مكرر.

وبينت أن مجموع جوائز مرحلة المحافظات يبلغ 42,480 دينارا، فيما تصل جوائز الدور النهائي على مستوى المملكة إلى 10,920 دينارا، ليبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة في مرحلتي المحافظات والنهائيات 53,400 دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن البطولة شهدت مشاركة 658 فريقا يمثلون 55 لواء في مختلف محافظات المملكة، مؤكدة أن آلية توزيع الجوائز تستند إلى تعليمات تنص على توزيع المبالغ بالتساوي بين أعضاء الفرق، نظرا إلى أن الفرق المشاركة لا تتمتع بصفة اعتبارية تتيح تسليمها المبلغ الإجمالي باسمها.

وأكدت أن التعليمات المنظمة للبطولة، بما فيها قيم الجوائز وآلية توزيعها، لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ذاتها المعمول بها في ثلاث بطولات سابقة، آخرها البطولة التي أقيمت خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذه التعليمات كانت معلومة للمشاركين.

وشددت الوزارة على تقديرها ملاحظات المشاركين واهتمامهم، مؤكدة أن أهداف البطولة تتجاوز الجوائز المالية لتشمل اكتشاف المواهب الرياضية، وتوسيع المشاركة الشبابية، وتعزيز العمل الجماعي والتنافس الشريف وربط الرياضة بالعمل التطوعي وخدمة المجتمع.