عمرو عبدالجليل يثير الجدل بتصريح عن الفنانين والدين

خبرني - أكد الفنان عمرو عبد الجليل أن الممثل إنسان له الحق في الحديث عن الدين ومختلف الموضوعات من وجهة نظره، رافضًا الانتقادات التي تُوجَّه إلى الفنانين بسبب تصريحات بعضهم في الأمور الدينية، ما دام حديثهم لا يتضمن إساءة إلى الدين.

وتحدث عمرو عبد الجليل عن حق الفنانين في مناقشة القضايا الدينية، مؤكدًا رفضه فرض قيود على حديثهم في هذه المسائل، ومشيرًا إلى أن عمل الشخص في مجال التمثيل لا يعني حرمانه من التعبير عن رأيه في الدين.

وقال الفنان لمصادر إعلام محلية: «من حق أي حد يتكلم في الدين، أيا كان دينه إيه، يعني إيه الممثل ميتكلمش في الدين ليه بتقولوا كدة؟».

وشدد عبد الجليل على أن الفنان، باعتباره إنسانًا، يحق له التحدث في الدين وغيره من الموضوعات وفقًا لوجهة نظره، طالما أنه لا يسيء إلى الدين، رافضًا التعامل مع الفنانين باعتبارهم غير مخولين بالحديث في المسائل الدينية لمجرد طبيعة عملهم.

وفي وقت سابق، كشف عمرو عبد الجليل تفاصيل مشاركته في برنامج «توأم رمضان»، الذي جمعه بشقيقه الداعية أيمن عبد الجليل بعد غياب استمر سنوات طويلة، موضحًا أن نجاح التجربة تجاوز توقعاته.

وقال الفنان، إنه لم يرَ شقيقه منذ 40 عامًا بسبب إقامته خارج مصر، لافتًا إلى أن التواصل بينهما اقتصر على المكالمات الهاتفية طوال تلك الفترة.

وأضاف أنه فوجئ عندما شاهد شقيقه عبر تطبيق «تيك توك»، إذ وجده شخصًا مختلفًا عما كان يتذكره، بعد سنوات طويلة من ابتعادهما وعدم التقائهما وجهًا لوجه.

وأوضح عبد الجليل أن برنامج «توأم رمضان» أتاح له فرصة الاجتماع بشقيقه مجددًا، معربًا عن سعادته بنجاح التجربة، ومؤكدًا أن ما حققته من نجاح كان بفضل الله، وأنه لم يكن يتوقع الوصول إلى هذه النتيجة.

وقدم عمرو عبد الجليل البرنامج برفقة شقيقه الداعية أيمن عبد الجليل خلال موسم رمضان، في تجربة جمعت الشقيقين أمام الكاميرا بعد سنوات طويلة من الغياب، وحظيت باهتمام الجمهور نظرًا إلى طبيعة اللقاء والظروف التي سبقته.