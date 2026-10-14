مشاركة الأحزاب في الحكومة .. الخريشا: الوقت ما زال مبكرا

خبرني - أكد أمين عام حزب الميثاق الوطني، حديثة الخريشا، أن الحديث عن مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة لا يزال مبكرا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان لم يحسم موقفه من هذه المشاركة بصورة واضحة.

وقال الخريشا، في حديثه لـ"المملكة"، إن لقاء حزب الميثاق مع حسان لم يتطرق إلى التوافقات المتعلقة بانتخابات رئاسة مجلس النواب أو المكتب الدائم، مؤكدا أن هذه الملفات لم تُبحث مع الحكومة.

وأوضح أن اللقاء جاء في إطار توجه الحكومة لتعزيز التشاركية مع الأحزاب والاستماع إلى آرائها بشأن المرحلة المقبلة، وبحث آليات التعامل مع الكتل النيابية من خلال الأحزاب، وليس لترتيب استحقاقات سياسية محددة.

وأشار الخريشا إلى أن الحزب شكّل لجانا لدراسة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، لكنها لم تستكمل عملها بعد، ولم يتخذ الحزب موقفا نهائيا من التعديلات.

ورفض الخريشا الانتقادات التي تعتبر أن اللقاءات بين الحكومة والأحزاب قد تتحول إلى صفقات سياسية على حساب الدور الرقابي للنواب، واصفا هذا الطرح بأنه غير صحيح وغير دقيق، ومؤكدا أن التواصل بين الأحزاب ومؤسسات الدولة يتيح تبادل وجهات النظر والاختلاف والاتفاق والوصول إلى نقاط مشتركة.

وفيما يتعلق بالتحديث السياسي، قال الخريشا إن انتخابات عام 2024 شهدت تخصيص نحو 30% من مقاعد مجلس النواب للأحزاب السياسية، معتبرا أن ذلك نقل العمل الحزبي من مرحلة التطلعات إلى الممارسة الفعلية.

وأكد أن النواب يمثلون الأداة الرئيسية للأحزاب والقوى السياسية للتأثير في قرارات الحكومة وصنع القرار، لافتا إلى أن نظرة الشارع الأردني للعمل الحزبي شهدت تغيرا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تطور التشريعات والممارسة السياسية.