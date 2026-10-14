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انفجار في إسرائيل.. 3 مصابين بحالة حرجة ومخاوف من تسرب مواد خطرة

  • 14 أكتوبر 2026
  • 18:39
انفجار في إسرائيل 3 مصابين بحالة حرجة ومخاوف من تسرب مواد خطرة

خبرني  - أُصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة إثر انفجار وقع -مساء اليوم الأربعاء- في مصنع تابع لشركة إنتل للتكنولوجيا المتقدمة بمدينة كريات غات جنوبي إسرائيل، وسط مخاوف من تسرب مواد خطيرة إثر الانفجار الذي لم يكشف بعد بشكل نهائي عن أسبابه وتداعياته.

ونقلت طواقم نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) المصابين الثلاثة، وهم موظفون بالشركة تتراوح أعمارهم بين 26 و50 عاما، إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج وهم في حالة حرجة، حيث خضع اثنان منهم لعملية إنعاش قلبي رئوي إثر توقف نبضهما وتنفسهما.

 

استنفار فرق الإنقاذ

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام محلية عن فرق الإنقاذ ترجيحها أن السبب هو انفجار شاحنة تحمل غاز النيتروجين عند مدخل المصنع.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن 8 فرق إطفاء وإنقاذ استُدعيت إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران التي تصاعدت منها سحب كثيفة من الدخان الأسود.

وأضافت أن الفرق تجري عمليات تمشيط في الموقع لتحديد أماكن المحاصرين، في حين فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة ونظّمت حركة المرور، داعية الجمهور إلى الابتعاد عن المكان.

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