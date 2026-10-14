مباحثات في الرياض بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق

خبرني - أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -اليوم الأربعاء- مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في العاصمة الرياض، في أول زيارة له إلى المملكة منذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه نوقشت خلال اللقاء "تطورات الأحداث الإقليمية، وتنسيق الجهود بشأنها، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة".

وذكرت أن رئيس الوزراء أعرب عن "إدانة الحكومة لاستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكل ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية من أذى خلال الصراعات، لما في ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي".

كما ذكرت أنه أكد "موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمسّ أمن المملكة ودول المنطقة، والحرص على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق والدول الشقيقة والصديقة".

وأفادت بأن ولي العهد السعودي أكد "دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية في مساعي تعزيز الحوار لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وشهد اللقاء -حسب وكالة الأنباء العراقية- "استعراض أوجه العلاقات العراقية السعودية، وسبل تعزيزها، في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين للتعامل مع أي تحديات أمنية إقليمية".

جولة خليجية

ونقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام عراقية أن زيارة الزيدي للسعودية تأتي ضمن جولة خليجية تشمل الكويت، وتهدف إلى بحث الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي بين العراق ودول الخليج.

وكانت زيارة الزيدي إلى الرياض مقررة يوم 29 يوليو/تموز الماضي، بيد أنها أُجلت إلى وقت لاحق. وقالت حينها مصادر للجزيرة نت إن التأجيل جاء على خلفية الغارات المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على مقار للحشد الشعبي في 7 محافظات في العراق، أسفرت عن مقتل 20 فردا وإصابة 32 في حصيلة أولية، وفق ما أعلنته هيئة الحشد الشعبي، كما أسفرت عن مقتل إيرانيين.

وفي أعقاب تلك الضربات، قالت الحكومة العراقية -في بيان- إن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق.

وشدد الزيدي مرارا على ضرورة "منع أي تجاوز أو تهديد" ينطلق من الأراضي العراقية نحو دول الجوار، ووجّه بـ"وضع آليات رادعة لمنع تكرار مثل تلك الحالات".