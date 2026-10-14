لغز صحي يربك تركيا.. 5000 مصاب بأعراض متشابهة والمصدر مجهول

خبرني - توافد نحو 5 آلاف شخص إلى المستشفيات في توكات التركية بأعراض هضمية متشابهة، فيما تتواصل الفحوص لتحديد مصدر التفشي.

وشهدت مدينة توكات التركية موجة من الحالات المرضية التي دفعت نحو 5 آلاف شخص إلى مراجعة المنشآت الصحية، بعد ظهور أعراض متشابهة شملت الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن مصدر العدوى، وما إذا كان مرتبطا بالمياه أو الطعام أو أحد مسببات العدوى سريعة الانتشار.

وبدأت زيادة المراجعات الطبية مساء الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تعلن السلطات المحلية ارتفاع العدد إلى نحو 5 آلاف مراجعة بحلول 12 أكتوبر/تشرين الأول. وأكد والي توكات، عبد الله كوكلي، أن نحو 30 مريضا كانوا لا يزالون يتلقون العلاج داخل المستشفيات وقت إعلانه، من دون وجود حالات تهدد حياتها، بحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأناضول.

هل تكشف عينة مياه الشرب مصدر التفشي؟

تتركز التحقيقات على تحديد العامل الذي أدى إلى ظهور الأعراض لدى هذا العدد الكبير خلال فترة قصيرة. وأرسلت عينات من المياه إلى مختبرات تابعة لوزارة الصحة التركية في أنقرة، بهدف فحصها والتحقق من مدى ارتباط شبكة المياه بالواقعة.

لكن إرسال العينات للتحليل لا يعني أن المياه ثبت تلوثها أو أنها السبب وراء الحالات. وأكد والي توكات أن تحديد مصدر العدوى يتطلب انتظار نتائج الفحوص، محذرا من الجزم بأن المياه هي السبب قبل ظهور النتائج الرسمية.

وشملت الإجراءات مراجعة خزانات المياه بالتنسيق مع البلدية، فيما صدرت إرشادات احترازية بشأن استهلاك مياه الشبكة إلى حين اتضاح النتائج. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أن المياه والغذاء قد يمثلان مصدرين مشتركين للتعرض لأحد مسببات العدوى، لكن إثبات ذلك يتطلب أدلة مخبرية ووبائية تربط بين الحالات ومصدر محدد.

النوروفيروس.. احتمال يحتاج إلى تأكيد

من بين التفسيرات التي ظهرت في التغطيات التركية احتمال ارتباط الأعراض بفيروس النوروفيروس، وهو أحد مسببات التهاب المعدة والأمعاء، وقد يؤدي إلى موجات من الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن.

ونقلت «يورونيوز» التركية عن أستاذ طب الطوارئ في مستشفى كلية الطب بجامعة توكات غازي عثمان باشا، سيرهات كارامان، قوله إن الأعراض تشبه تلك التي تسببها عدوى النوروفيروس، لكنه شدد على عدم إعلان نتيجة فحص نهائية تثبت أن الفيروس هو سبب الحالات.

وهناك فرق مهم بين تشابه الأعراض مع عدوى معينة وإثبات وجود العامل المسبب لدى المرضى، كما أن اكتشاف فيروس لدى بعض المصابين، إن تأكد، لا يثبت وحده أن مياه الشرب هي مصدره. ويحتاج تحديد طريق الانتقال إلى مقارنة نتائج عينات المرضى والمياه، إلى جانب المعلومات المتعلقة بتوقيت ظهور الأعراض وأماكن انتشارها.

لماذا يمكن أن يصاب آلاف الأشخاص خلال أيام؟

تساعد بعض مسببات العدوى المعوية على انتشار المرض بسرعة، خصوصا عندما يتعرض أشخاص كثيرون لمصدر مشترك أو عندما تنتقل العدوى بين الأفراد في المنازل والمدارس والأماكن المزدحمة.

وفي حالة النوروفيروس، يمكن أن يحدث الانتقال عبر الطعام أو المياه الملوثة، أو ملامسة الأسطح الملوثة، أو الاحتكاك المباشر بشخص مصاب. لذلك فإن ظهور أعراض متشابهة لدى عدد كبير من الأشخاص يستدعي فحص أكثر من مسار محتمل، بدلا من افتراض وجود سبب واحد قبل اكتمال التحقيقات.

كما أن تشابه الأعراض لا يعني بالضرورة أن جميع المراجعين يعانون العدوى نفسها؛ فالقيء والإسهال وآلام البطن قد تظهر مع مسببات مرضية متعددة. ويظل تحديد العامل المشترك مرتبطا بنتائج الفحوص وتقييم الجهات الصحية المختصة.

إجراءات احترازية وتعليق مؤقت للدراسة

في إطار التعامل مع الموجة المرضية، أعلنت السلطات المحلية تعليق الدراسة ليوم واحد في مدارس مركز توكات لإتاحة الفرصة لتنفيذ أعمال النظافة والتطهير، بحسب تصريحات الوالي التي نقلتها وكالة الأناضول.

كما دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر في التعامل مع المياه والأطعمة والالتزام بقواعد النظافة، بالتزامن مع فحص العينات ومراجعة مرافق المياه. وكانت هذه الإجراءات احترازية، ولم تمثل بحد ذاتها دليلا على ثبوت تلوث شبكة المياه.

ما الذي يجب أن تكشفه التحقيقات؟

تتوقف الإجابة عن السؤال الرئيسي على نتائج التحاليل التي أُرسلت إلى أنقرة، ومدى توافقها مع الفحوص التي أجريت للمرضى. فإذا أظهرت النتائج وجود تلوث في المياه، فسيبقى تحديد مصدره وطريقة وصوله إلى الشبكة خطوة ضرورية لفهم الواقعة. أما إذا لم تثبت ذلك، فستحتاج السلطات إلى مواصلة البحث في مصادر الغذاء والانتقال المباشر بين الأشخاص وغيرها من الاحتمالات.

وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لا تتوافر في المصادر التي أمكن التحقق منها نتيجة رسمية نهائية تثبت أن مياه الشرب هي مصدر التفشي في توكات. لذلك تبقى الخلاصة الأساسية أن نحو 5 آلاف شخص راجعوا المنشآت الصحية بأعراض متشابهة، بينما لا يزال تحديد مصدر العدوى مسألة تحتاج إلى نتائج مؤكدة، لا إلى استنتاجات مبكرة.