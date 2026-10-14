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إسرائيل توقع صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 12 مروحية أباتشي متطورة

  • 14 أكتوبر 2026
  • 18:27
إسرائيل توقع صفقة مع الولايات المتحدة لشراء 12 مروحية أباتشي متطورة

خبرني - وقّعت وزارة الجيش الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" صفقة لشراء 12 مروحية أباتشي متطورة لصالح الجيش الإسرائيلي، من إنتاج شركة "بوينغ" الأميركية.

ومن المقرر تسليم المروحيات في مطلع العقد المقبل، وهي من طراز "إيكو" (Echo)، الذي يُعد أحدث طراز من هذه المروحيات وأكثرها تطورا.

وجرى تكييف الصفقة عبر جهود مشتركة إسرائيلية أميركية، بما يتناسب مع احتياجات إسرائيل والقيود المالية المعقدة التي تواجهها في المرحلة الراهنة.

وتولت بعثة وزارة الجيش الإسرائيلية في الولايات المتحدة ودائرة الموازنات في الوزارة قيادة الجهود الرامية إلى بلورة الصفقة ووضع الإطار المالي اللازم لتنفيذها.

وكان المدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلية، اللواء المتقاعد أمير برعام، قد وجّه بعثة الوزارة في الولايات المتحدة إلى توقيع الصفقة، عقب مصادقة الحكومة عليها، وبعد تأجيلها عدة مرات بسبب الفجوات في التمويل

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