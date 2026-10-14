مصر.. أول تعليق لمزارع اكتشف بالصدفة تمثالين للملك رمسيس الثاني

خبرني - بادر مواطن مصري يدعى خالد خليل بإبلاغ السلطات المختصة فور عثوره مصادفة أثناء حرث أرضه بقرية بهبيت الحجارة في محافظة الغربية على شواهد أثرية.

قاد ذلك فرق التنقيب إلى الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين، للملك رمسيس الثاني.

وفي تصريحات صحفية أعرب خليل عن سعادته وفخره بما حدث، مؤكدا أنه لم يتردد في الإبلاغ عن الاكتشاف، انطلاقا من حرصه على حماية التراث المصري. وقال: «أشعر بالفخر لما قمت به، وما فعلته هو أفضل حل، وبلدي قادرة على حماية آثارها».

كيف اكتشف المواطن رأس تمثال رمسيس الثاني؟

بدأت الواقعة عندما كان خالد خليل يحرث قطعة أرض يمتلكها أمام منزله في قرية بهبيت الحجارة، قبل أن يصطدم الفأس بكتلة حجرية غير مألوفة. وبعد فحصها، تبين أنها رأس تمثال، فسارع إلى إبلاغ منطقة تفتيش آثار بهبيت الحجارة، التي أوفدت المختصين لمعاينة الموقع.

وأكد خليل أنه لم يتردد لحظة في الإبلاغ عن القطعة، مشيرا إلى أنه تابع ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى رسائل شكر من المواطنين، بينما تعامل مع الانتقادات بهدوء، متمسكا بقناعته بأنه اتخذ القرار الصحيح.

تفاصيل اكتشاف أثري مهم في الغربية

أسفرت أعمال حفائر الإنقاذ التي تنفذها بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار في القرية عن الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين، أحدهما للملك رمسيس الثاني، فيما تشير التقديرات الأولية إلى احتمال أن يكون التمثال الآخر عائدا إلى الملك نفسه.

كما عثرت البعثة على كتلة من الجرانيت الوردي تحمل نقوشا هيروغليفية تتضمن عددا من الألقاب الملكية، في اكتشاف يضيف معلومات جديدة إلى السجل الأثري لمنطقة بهبيت الحجارة.

وأوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ارتفاع رأس تمثال رمسيس الثاني يبلغ نحو 1.60 متر، ويظهر الملك مرتديا التاج المزدوج الذي يرمز إلى توحيد مصر العليا والسفلى.

وأضاف أن البعثة عثرت أيضا على بقايا الجزء العلوي من عمود الظهر الخاص بالتمثال، ويحمل نقشا يتضمن اللقب الحوري للملك «حر كا نخت مري ماعت».

تحرك أثري بعد بلاغ المواطن

عقب تلقي البلاغ، انتقل مفتشو الآثار إلى الموقع لإجراء المعاينة الأولية، التي أشارت إلى الأهمية الأثرية للكتلة الحجرية المكتشفة.

واتخذت منطقة تفتيش آثار بهبيت الحجارة الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت المحاضر الخاصة بالواقعة، كما شُكلت لجنة أثرية وفريق متخصص لبدء أعمال حفائر الإنقاذ، التي أسفرت عن الكشف عن بقايا التمثالين والكتلة الجرانيتية.

ولا تزال أعمال التنقيب والدراسات الأثرية مستمرة للكشف عن مزيد من العناصر الأثرية، ودراسة العلاقة بين القطع المكتشفة، بما يساعد على فهم تاريخ المنطقة وتطورها المعماري خلال العصور المصرية القديمة.

وزير السياحة والآثار يشيد بالاكتشاف

من جانبه، أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تقديره لهذا الكشف، مؤكدا أنه يمثل إضافة مهمة إلى الاكتشافات الأثرية في مصر، ويسهم في إلقاء مزيد من الضوء على القيمة التاريخية والحضارية لمنطقة بهبيت الحجارة.

كما أشاد بوعي المواطن الذي بادر بالإبلاغ عن القطعة فور العثور عليها، مشددا على أهمية مشاركة المجتمع في حماية التراث المصري والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وتواصل البعثة الأثرية أعمالها بالموقع لاستكمال دراسة المكتشفات وتحديد دلالاتها التاريخية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه الحفائر من تفاصيل جديدة بشأن التمثالين وأهمية المنطقة في مصر القديمة.