رئيس الأركان الإسرائيلي: تزايد احتمالات التصعيد وعززنا قواتنا في الضفة

خبرني - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، إن احتمالات التصعيد ازدادت في ظل كثرة الإنذارات في مختلف الجبهات وحساسية المرحلة، مؤكدا أن الجيش يواصل الاستعداد لاحتمال تعرضه لمحاولة مباغتة.

جاءت تصريحات زامير خلال زيارة أجراها إلى قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، عقد خلالها تقييما للوضع واستعراضا عملياتيا مع القادة العسكريين، وفق ما أورده موقع "يديعوت أحرونوت" العبري.

وأضاف زامير أن الجيش عزز قواته في مختلف القطاعات ورفع مستوى الجاهزية، قائلا: "نواصل الاستعداد لاحتمال أن يحاولوا مباغتتنا".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أجرى زامير والقادة خلال الزيارة جولة استطلاعية في منطقة "لواء يهودا"، واستعرضوا التحديات العملياتية في المنطقة والمهام الموكلة إلى الفرق العسكرية العاملة في الضفة الغربية.

كما صادق رئيس الأركان على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في المنطقة، وشدد على أهمية إحباط ما وصفه بـ"العمليات المعادية" والحفاظ على "الاستقرار" في الضفة الغربية.

وقال زامير إن الجيش عزز قواته في مختلف القطاعات، وأدخل الفرقة 98 إلى المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فيها، مضيفا: "من أجل تحسين السيطرة العملياتية على الأرض، عززنا القوات في جميع القطاعات".

وأكد أنه في ظل حساسية المرحلة، يتعين على الجيش الحفاظ على اليقظة والجاهزية في مختلف الجبهات، وضمان حرية العمل وإحباط التهديدات بسرعة، مضيفا: "نلاحق الإرهاب ونقاتله في كل مكان. الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية عالية للانتقال إلى نشاط هجومي واسع ضد أي جهة تحاول المساس بمواطني إسرائيل".

وفي سياق آخر، تطرق زامير إلى ما وصفه بـ"الجريمة القومية"- إرهاب المستوطنين- قائلا إن الاعتداء على الأبرياء والعنف ضدهم لا يعكسان الروح الإسرائيلية واليهودية، مشددا على ضرورة إدانة هذه الممارسات والقضاء عليها باستخدام جميع الوسائل المتاحة للدولة.

وأضاف أن المنطقة تشهد موسم قطف الزيتون، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل من أجل إتاحة إتمام الموسم، مع الحفاظ على النظام العام وأمن جميع السكان في المنطقة.

وشارك في تقييم الوضع قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، وقائد فرقة الضفة الغربية كوبي هيلر، وقائد الفرقة 98 ماني ليبرتي، وقائد الفرقة 96 أورين سمحا، إلى جانب قادة الألوية والكتائب في قيادة المنطقة الوسطى، ومسؤولين من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" وحرس الحدود في الضفة الغربية.