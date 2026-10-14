ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها

خبرني - أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال زيارته وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أهمية مواصلة تطوير خدماتها لتسهيل الإجراءات القضائية، بما يدعم منظومة العدالة ويخدم المواطنين.

وأشار سمو ولي العهد، خلال الزيارة، إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية وتطوير البنى التحتية في المحاكم، لتعزيز استقلالية القضاء وتسريع الإجراءات.

وشدد سموه على ضرورة مواصلة أتمتة خدمات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى ضرورة التأكد من جاهزية الخدمات الإلكترونية قبل إطلاقها، وقياس الأثر الذي تحققه جميع خدماتها بشكل دوري لتطويرها.

وتحدث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهودها في دعم قطاع العدالة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء، مشيرا إلى خطط الوزارة لزيادة توظيف التكنولوجيا في تطوير الإجراءات القضائية والعدلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

ورافق سموه خلال الزيارة، مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.