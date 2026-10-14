ارتفاع فاتورة التقاعد نحو 3%

خبرني - ارتفعت فاتورة التقاعد في الأردن بنسبة 2.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، لتبلغ 1.072 مليار دينار، بالتزامن مع زيادة أعداد المستفيدين من الرواتب التقاعدية، وفق بيانات وزارة المالية.

وأظهرت البيانات أن نفقات المتقاعدين الأصليين استحوذت على الجزء الأكبر من إجمالي الفاتورة، إذ بلغت 910 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 2.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغت نفقات رواتب الورثة 162 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 3.7%.

وفيما يتعلق بأعداد المستفيدين، ارتفع إجمالي عدد المتقاعدين والورثة بنسبة 2.3%، ليصل إلى 432,379 مستفيدا من المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي، والمؤمن عليهم عسكريا ضمن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الورثة المستفيدين من الرواتب التقاعدية.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المتقاعدين الأصليين 280,161 متقاعدا، بارتفاع نسبته 2%، فيما وصل عدد الورثة إلى 152,218 وريثا، بزيادة بلغت 2.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وعلى صعيد المؤشرات المالية السنوية، بلغت نفقات التقاعد ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، فيما شكلت 16.5% من إجمالي النفقات الجارية، و14.3% من إجمالي الإنفاق، بما يعكس الوزن النسبي لهذه النفقات ضمن المالية العامة.