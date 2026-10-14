الأردن يتقدم للمرتبة الـ6 عربيا بالمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي

خبرني - أظهر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 تقدم الأردن إلى المرتبة السادسة عربياً، محققاً أعلى نتيجة له منذ إطلاق المؤشر، ومتصدراً مجموعة الدول الصاعدة رقمياً.

وارتفعت نتيجة الأردن في المؤشر إلى 59.6 نقطة في 2026، مقارنة بـ52.6 نقطة في 2024، بعد أن حافظ على المرتبة السابعة عربياً في أربعة إصدارات متتالية منذ عام 2018.

وتتجاوز نتيجة الأردن المتوسط العربي البالغ 44.33 نقطة، بفارق 15.27 نقطة، فيما جاءت الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعُمان في المراتب الخمس التي تسبق الأردن.

وسجل الأردن أداءً أعلى من المتوسط العربي في جميع المحاور الثمانية للمؤشر، حيث جاء أعلى أداء في محور الأثر الاقتصادي والاجتماعي بواقع 71.85 نقطة، يليه محور الأمن السيبراني وسيادة البيانات بـ69.7 نقطة، ثم الحوكمة والمؤسسات الرقمية بـ60 نقطة، والبنية التحتية الرقمية بـ59.7 نقطة.

كما سجل الأردن 53.8 نقطة في كل من محوري الابتكار والتكنولوجيا واقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، متفوقاً على المتوسط العربي بأكثر من 19 نقطة في كل منهما.

وأظهر المؤشر تحسناً لافتاً في عدد من المؤشرات خلال الفترة 2024–2026، أبرزها ارتفاع مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية من 46.8 إلى 75.9 نقطة، وارتفاع مستوى الأمن السيبراني من 70.5 إلى 98.3 نقطة.

وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، ارتفعت نتيجة استراتيجية الذكاء الاصطناعي من 50 إلى 100 نقطة، فيما ارتفع تبني التقنيات الناشئة من 27.9 إلى 76.8 نقطة.

وحدد المؤشر أبرز نقاط القوة للأردن في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتنوع الصناعة المحلية، وتبني التقنيات الناشئة، والخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة.

وأشار المؤشر في المقابل إلى عدد من الفجوات التي تتطلب مزيداً من العمل، أبرزها كفاءة اللوجستيات للتجارة الرقمية، والتسوق عبر الإنترنت، واستيعاب المعرفة التكنولوجية، وامتلاك أدوات الدفع، وتمويل الشركات الناشئة.

ويصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي كل عامين منذ 2018، ويهدف إلى قياس جاهزية الدول العربية ونضجها في الاقتصاد الرقمي وتحديد الفجوات لتوجيه السياسات والاستثمارات، فيما يركز إصدار 2026 على السيادة الرقمية وقدرة الدول على التحكم في بياناتها وبنيتها الرقمية والتقنيات التي تعتمد عليها.