انخفاض حاد على أسعار الذهب في الأردن

خبرني - انخفضت أسعار الذهب، مساء الأربعاء، في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ مجموع الانخفاض على الأسعار في التسعيرتين المسائية والصباحية 170 قرشا لعيار 21 ، و190 قرشا لعيار 24.

وفي التسعيرة المسائية لليوم ، انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بمقدار 120 قرشا، ليبلغ 83.3 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 79.5 دينار لجهة الشراء.

وحسب النقابة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 95.5 دينار، بانخفاض بلغ 130 قرشا.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 73.8 دينار، بانخفاض دينار واحد.