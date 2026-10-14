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لليوم الثالث.. (السيل) يقطع طريق رئيسي في الرويشد تسبب بانجراف مركبة ووفاة شاب - فيديو

  • 14 أكتوبر 2026
  • 17:03
لليوم الثالث السيل يقطع طريق رئيسي في الرويشد تسبب بانجراف مركبة ووفاة شاب فيديو

خبرني - خاص

لا يزال سيل الرويشد يقطع طريق رئيسي في الرويشد شرقي محافظة المفرق، لليوم الثالث على التوالي، وتسبب هذا السيل في هذه المنطقة بوفاة الشاب حسن مشاري الغياث بعد انجراف مركبة كان يستقلها مع شبان اثنان غيره.

وقال المواطن علي العشبان الغياث في فيديو بثه عبر موقع الفيسبوك إن هذه المنطقة التي يقطع فيها السيل الشارع لا تتجاوز 30 مترا، موضحا أن الوادي يقطع الشارع وتسيل فيه المياه.

وطالب وزارة الاشغال والجهات المعنية بالتدخل ووضع حل لهذه المشلة التي تؤثر على أهل المنطقة.

موضحا أن أهل المنطقة يستخدمون هذا الشارع بكثرة ويعتبر حيوي بالنسبة لهم، وأن هذه المنطقة تسببت بالعديد من الحودث وتتسبب بالكوارث في كل موسم شتاء.

وتاليا الفيديو في موقعنا:

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