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الخشمان: انتخاب الأردن لعضوية مجلس حقوق الإنسان بثقة 171 دولة تأكيد لمكانته ودبلوماسيته الفاعلة

  • 14 أكتوبر 2026
  • 17:00
الخشمان انتخاب الأردن لعضوية مجلس حقوق الإنسان بثقة 171 دولة تأكيد لمكانته ودبلوماسيته الفاعلة

خبرني  - أكد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير الخشمان، أن انتخاب الأردن لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027–2029، وحصوله على 171 صوتا، يعكس الثقة الدولية بالدور الأردني ومواقفه الثابتة في الدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة الإنسان.

وقال الخشمان إن انتخاب الأردن يجسد تقدير المجتمع الدولي للدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وما تقوم عليه من حوار واعتدال وتعاون، والتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأردن سيواصل العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وأضاف أن عضوية المملكة في المجلس تمثل فرصة لتعزيز حضور صوت الأردن ومواقفه، وفي مقدمتها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وهنأ الخشمان المملكة بهذا الإنجاز، معربا عن تقديره للدول التي منحت الأردن ثقتها وصوتت لصالحه، ومتمنيا التوفيق للدول الشقيقة والصديقة التي فازت بعضوية المجلس.

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