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  • الشرطة البولندية تعتقل مئات المراهقين إثر موجة هجمات دامية بالأسلحة البيضاء على المدارس

الشرطة البولندية تعتقل مئات المراهقين إثر موجة هجمات دامية بالأسلحة البيضاء على المدارس

  • 14 أكتوبر 2026
  • 16:42
الشرطة البولندية تعتقل مئات المراهقين إثر موجة هجمات دامية بالأسلحة البيضاء على المدارس

خبرني - تواصل الشرطة البولندية عمليات الاعتقال الجماعي بحق المراهقين في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت مدارس في أنحاء البلاد.

وأوضحت نائبة وزير الداخلية والإدارة في الجمهورية ماغدالينا روغولسكا، أن التقرير الصباحي أشار إلى اعتقال 177 شخصا، وإجراء أكثر من 138 ألف عملية تفتيش، مؤكدة أن حجم هذه العمليات واسع النطاق للغاية.

وأشارت إلى أن 43 شخصا من بين المعتقلين تم إيداعهم في مراكز التأهيل التربوي للأطفال أو في مراكز الاحتجاز المخصصة لهم، دون أن تحدد التهم الموجهة إليهم، موضحة أن هذه التفاصيل ستتضح تماما بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه بولندا خلال الأيام الأخيرة موجة من الهجمات على المدارس باستخدام الأسلحة البيضاء، حيث هاجمت شابة تبلغ من العمر 21 عاما 3 شبان بالقرب من إحدى المدارس في وسط العاصمة وارسو يوم السبت، مما أسفر عن إصابة فتاة تبلغ 17 عاما، وشابين يبلغ أحدهما 17 عاما والآخر 24 عاما بطعنات سكاكين.

وسبقت هذه الحادثة هجوم آخر نفذه مراهقون في مدرستين مختلفتين، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح.

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