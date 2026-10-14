روسيا.. اكتشاف كنز ذهبي يضم قطع ذهبية تحمل صورة الإسكندر المقدوني

خبرني - عثر علماء الآثار شرق شبه جزيرة القرم الروسية على كنز يضم نحو 30 قطعة ذهبية تحمل صورة الإسكندر المقدوني بينها عملة فريدة من سارديس لم تُعرف من قبل.

في عام 2010 اكتُشف في محيط قرية زولوتويه غير البعيدة عن كيرتش أحد أهم الكنوز الأثرية القديمة في شرق القرم. وعثر الباحثون عن الكنوز على جرة طينية كبيرة، كان داخلها نحو ألفي عملة برونزية، وتترادرخمات فضية، وحوالي 30 ستاتيرا ذهبيا تحمل صورة الإسكندر الأكبر (المقدوني).

وقد بيع الكنز سريعًا، لكن ميخائيل أبرامزون وأندريه كوليكوف من معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية تمكنا من تصوير سبع عملات ذهبية وإدخالها في التداول العلمي. ونُشر البحث في مجلة "قضايا التاريخ وفقه اللغة والثقافة".

أما الستاتيرات فهي، حسب علماء الآثار، عبارة عن عملات ذهبية كانت متداولة في اليونان القديمة منذ القرن السابع قبل الميلاد. وعثر الباحثون عن الكنوز على ستاتيرات من الطراز الإسكندري، بدأ سكّها في عهد الإسكندر الأكبر (336–323 قبل الميلاد) واستمر في عهد خلفائه.

وتعود الستاتيرات المدروسة إلى ست دُور سكّ في مقدونيا، ومنطقة البحر الأسود، وميليتوس، وسارديس، وطرسوس، ومغنيسيا على نهر مندريس. وتعتبر العملة المسكوكة في سارديس التي عليها شعلة تحت الجناح الأيسر للإلهة نيكه فريدة. فهي غير موجودة في أي قاعدة بيانات نومزماتية. ولم يظهر إلا مؤخرًا نموذج مماثل في مزاد. ويؤرخه الباحثون بالفترة 319–315 قبل الميلاد.

ويعتبر ستاتير نقش عليه رأس أسد تحت الجناح الأيسر لنيكه أحدث عملة في كنز القرم، وكان النموذج الوحيد المعروف من هذا النوع ضمن كنز "ماريشيشتي" الروماني عام 1909. وقد سُكّت مثل هذه العملات في الفترة 250–200 قبل الميلاد، لذلك دُفن الكنز في الأرض في نحو هذا الوقت تقريبًا، ما يعني أن العملات التي أُصدرت باسم الإسكندر الأكبر ظلت تلعب دورا كبيرا في التداول النقدي حتى بعد 75–100 سنة من وفاة القائد.