سطو مسلح واحتجاز عائلته.. تفاصيل صادمة وراء غياب حارس فياريال عن مواجهة نابولي

خبرني - كشف تقرير صحفي إسباني عن تعرض المجري بيتر غولاتشي، حارس مرمى فياريال، وعائلته لسطو مسلح داخل منزلهم، في حادثة صادمة أجبرته على الغياب عن مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق فياريال فوزا ثمينا على ضيفه نابولي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في البطولة القارية، التي غاب عنها غولاتشي بسبب تداعيات الحادثة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن غولاتشي وعائلته تعرضوا للاحتجاز تحت تهديد السلاح خلال سطو استهدف منزل الحارس في بلدة بوسول، شمال مدينة فالنسيا.

وأوضحت الصحيفة أن أربعة لصوص ملثمين ومسلحين بمسدسات اقتحموا منزل الحارس البالغ من العمر 36 عاما، واحتجزوه هو وزوجته ديانا فيغ تحت تهديد السلاح، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة نابولي.

وبحسب التقرير، أجبر المهاجمون غولاتشي على تسليم مقتنيات ثمينة كانت محفوظة داخل خزنة مغلقة، وكان أحد طفليه موجودا داخل المنزل وقت وقوع الحادثة، مما زاد خطورة الموقف الذي عانته العائلة.

ولم تُكشف حتى الآن طبيعة المسروقات أو قيمتها الإجمالية، وأشارت "ماركا" إلى أن السطو وقع صباح يوم الثلاثاء، بالتزامن مع موعد المباراة، واستمر قرابة ساعة كاملة.

وأضافت الصحيفة أن اللصوص فروا من المكان باستخدام سيارتين فارهتين، وقد فتحت الشرطة تحقيقا رسميا لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المتورطين، دون الإعلان عن توقيف أي مشتبه فيه حتى الآن.

وأثرت الحادثة بصورة كبيرة في الحالة النفسية لغولاتشي، وهو ما دفع الجهاز الفني لفياريال إلى استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة نابولي، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الحارس وعائلته.

وانضم غولاتشي إلى فياريال في أغسطس/آب الماضي، قادما من لايبزيغ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليون يورو (نحو 1.6 مليون دولار)، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات وانتقالات اللاعبين.

وخاض الحارس المجري خمس مباريات مع فريقه منذ بداية الموسم في مختلف المسابقات، من بينها المواجهة الافتتاحية لفياريال في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند. واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات، دون أن ينجح في الحفاظ على نظافتها في أي منها.

وعلى الصعيد الأوروبي، منح الفوز على نابولي دفعة مهمة لفياريال، بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من دوري الأبطال، ليتقدم مؤقتا إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.