توقف مفاجئ لمحرك السيارة عند الإشارات! .. 4 أسباب محتملة

تعد ظاهرة توقف محرك السيارة فجأة أثناء التوقف المؤقت عند الإشارة الضوئية أو في زحام المرور من أكثر المشكلات المزعجة التي يواجهها السائقون حول العالم، إذ إنها لا تشكل إحراجا للسائق فحسب، بل قد تتحول إلى خطر حقيقي حين تتوقف السيارة في منتصف الطريق أو عند تقاطع مزدحم.

ويشتكي كثير من أصحاب السيارات من أن محركهم يعمل بشكل طبيعي أثناء القيادة على السرعات المرتفعة، لكنه ينطفئ فجأة بمجرد الضغط على الفرامل والتوقف التام، ثم يعاود العمل عند إدارة المفتاح من جديد. هذه الظاهرة، التي يطلق عليها "التوقف المفاجئ عند التباطؤ"، لها أسباب محددة ومعروفة يمكن تشخيصها ومعالجتها.

في هذا التقرير، نستعرض مع الخبير التقني المهندس جهاد محمد البشير، مدير أحد مراكز الصيانة في الدوحة، 4 من أكثر الأسباب شيوعا لهذه المشكلة، مع شرح كل سبب، والأعراض المصاحبة، والخطوات العملية للتشخيص والإصلاح.

خلل صمام التحكم في الهواء الخامل (IAC)

صمام التحكم في الهواء الخامل هو أحد المكونات الأساسية في نظام حقن الوقود الإلكتروني، وظيفته الأساسية هي تنظيم كمية الهواء التي تدخل إلى المحرك عندما يكون صمام الخانق مغلقا، أي عندما تكون السيارة في وضع الخمول أو التوقف التام.

في هذه الحالة، لا يستطيع الهواء المرور عبر صمام الخانق المغلق، فيتولى صمام (IAC) مسؤولية السماح بكمية هواء محسوبة بدقة للحفاظ على دوران المحرك بسرعة ثابتة ومنخفضة (عادة بين 600 و900 دورة في الدقيقة).

وعندما يتسخ صمام (IAC) بتراكمات الكربون والزيوت، أو عندما يتعطل محركه الكهربائي الداخلي، فإنه يفقد قدرته على ضبط كمية الهواء بدقة. والنتيجة أن وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) تفقد السيطرة على سرعة الخمول، فينخفض عدد دورات المحرك بشكل مفاجئ إلى ما دون الحد الأدنى، مما يؤدي إلى انطفاء المحرك تماما عند التوقف.

وتشمل الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة: تقلب سرعة المحرك (RPM) صعودا وهبوطا أثناء الوقوف، وانطفاء المحرك عند رفع القدم عن دواسة الوقود أو عند الضغط على الفرامل، وصعوبة في تشغيل المحرك بعد الانطفاء، خاصة في الطقس البارد، بالإضافة إلى إضاءة مصباح "فحص المحرك" في بعض الحالات.

وتبرز مجموعة من الحلول العملية لمعالجة أعطال صمام تنظيم الهواء (IAC) دون تكاليف باهظة:

التنظيف الفني: تنجح العديد من حالات الصيانة في استعادة كفاءة صمام الخمول عبر استخدام بخاخ تنظيف الخانق المتخصص، حيث يفكك الصمام بعناية لتخليصه من الرواسب الكربونية المتراكمة دون الحاجة للتغيير الفوري.

الفحص الكهربائي الدقيق: يعتمد المختصون على قياس مقاومة الملف الداخلي للصمام باستخدام جهاز القياس، ومطابقة القراءات مع المعايير القياسية المدونة في كتيب الصيانة الخاص بالمركبة.

الاستبدال عند التلف: إذا أثبت الفحص وجود تلف جذري أو احتراق في محرك الصمام، يصبح التغيير بقطعة غيار أصلية أو معاد تصنيعها خيارا حتميا لضمان سلامة الأداء.

إعادة المعايرة الإلكترونية: تختتم عمليات الصيانة غالبا بخطوة تقنية مهمة تتمثل في إعادة ضبط ومعايرة سرعة الخمول عبر أجهزة الفحص الإلكتروني الحديثة لتتوافق مع منظومة وقود وحرق المحرك.

اتساخ أو تلف حساس عمود الكرنك

يعد حساس موضع عمود الكرنك بمثابة المايسترو الخفي داخل المحرك، حيث يتولى مهمة مراقبة سرعة دوران العمود المرفقي وتحديد موضعه بدقة متناهية لتزويد وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) بالبيانات اللحظية.

وبناء على هذه الإشارات، تحدد وحدة التحكم التوقيت المثالي لحقن الوقود وإطلاق شرارة الإشعال، إذ يؤدي أي خلل أو انقطاع في هذه الإشارة إلى فقدان وحدة التحكم للتزامن، مما يسبب توقف المحرك عن العمل فورا.

وعندما تتراكم الأتربة أو برادة المعادن والزيوت على رأس الحساس، يفقد قدرته على قراءة عجلة التوقيت بدقة، وهو ما ينعكس سلبا عبر الأعراض والتداعيات التالية: ضعف الإشارة الكهربائية، والانطفاء المفاجئ، وصعوبة التشغيل، وتسجيل أخطاء النظام.

وفيما يلي الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل لضمان إعادة السيارة لحالتها التشغيلية المثالية:

التنظيف الآمن: يفكك الحساس وتُزال عنه الأوساخ بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة وبخاخ تنظيف إلكتروني متخصص، مع تجنب استخدام أي أدوات أو مواد كاشطة قد تؤذي السطح.

فحص الأسلاك والموصلات: التأكد التام من سلامة التوصيلات الكهربائية، وخلوها من مظاهر التآكل والأكسدة أو التفكك الميكانيكي.

الاستبدال بالقطع الأصلية: إذا ثبت تلف الحساس أو تآكل أجزائه الداخلية، يجب استبداله فورا بقطعة غيار أصلية (OEM) لضمان أعلى معايير الدقة في القراءة.

معاينة عجلة التوقيت: إجراء فحص بصري لعجلة التوقيت ذاتها للتأكد من سلامة كافة أسنانها وخلوها من الكسور أو التآكل الميكانيكي.

مشكلات شمعات الاحتراق

شمعات الاحتراق (البواجي) هي المسؤولة عن إنتاج الشرارة الكهربائية اللازمة لإشعال خليط الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق. وتلعب جودة هذه الشمعات وحالتها دورا محوريا في استقرار عمل المحرك، خاصة في أوضاع الخمول والتوقف.

وعندما تتآكل الشمعات أو تتسخ أو تتلف، فإنها تفقد قدرتها على إنتاج شرارة قوية ومنتظمة. وفي وضع الخمول، حيث تكون كمية الوقود والهواء قليلة وسرعة المحرك منخفضة، يصبح أي ضعف في الشرارة كافيا لإحداث اضطراب في الاحتراق.

وقد يؤدي ذلك إلى احتراق غير منتظم أو "تقطيع" في المحرك، وانطفاء المحرك عند التوقف بسبب اختلال التوازن في عمل الأسطوانات، إضافة إلى زيادة استهلاك الوقود وتراجع الأداء العام.

حلول عملية

الفحص البصري: فك الشمعات وفحصها بحثا عن تآكل الأقطاب، أو تراكمات الكربون، أو تشققات في العازل الخزفي.

الاستبدال الدوري: ينصح باستبدال شمعات الاحتراق وفق الجدول الزمني الموصى به من الشركة المصنعة. ضبط الفجوة: التأكد من ضبط الفجوة بين الأقطاب وفق المواصفات المحددة.

فحص ملفات الإشعال: التأكد من سلامة ملفات الإشعال التي تغذي الشمعات بالتيار الكهربائي.

انخفاض ضغط الوقود

يعتمد عمل المحرك بشكل أساسي على وصول الوقود بضغط مناسب إلى البخاخات لتتمكن من رش الكمية الصحيحة من الوقود في غرفة الاحتراق. وتقوم مضخة الوقود ومنظم الضغط بتنظيم هذا الضغط. وعندما ينخفض الضغط عن الحد المطلوب، فإن كمية الوقود التي تصل إلى المحرك تقل، مما يؤثر على عملية الاحتراق.

وفي أوضاع الخمول والتوقف، يكون المحرك بحاجة إلى كمية وقود دقيقة ومحسوبة. وإذا كان ضغط الوقود منخفضا بسبب ضعف مضخة الوقود أو تآكلها، أو انسداد فلتر الوقود، أو تسرب في خطوط الوقود، أو خلل في منظم الضغط، فإن المحرك لن يحصل على الوقود الكافي، مما يؤدي إلى انطفائه فجأة عند التوقف.

وتشمل الأعراض: ترددا أو تعثرا في المحرك قبل الانطفاء، وانطفاء المحرك عند التباطؤ أو عند المنعطفات، إضافة إلى صعوبة في التشغيل، خاصة بعد توقف السيارة لفترة، وتكمن الحلول العملية في:

قياس ضغط الوقود: استخدام جهاز قياس ضغط الوقود للتأكد من أن الضغط ضمن النطاق الموصى به من الشركة المصنعة.

استبدال فلتر الوقود: إذا كان الفلتر مسدودا، فيجب استبداله فورا.

فحص مضخة الوقود: التأكد من عمل المضخة بشكل صحيح، وقياس التيار الكهربائي الذي تستهلكه.

فحص خطوط الوقود: البحث عن أي تسريبات أو انسدادات في الخطوط والموصلات.

استبدال منظم الضغط: إذا تبين أنه تالف.

نصائح وقائية

يرى الخبير التقني المهندس جهاد محمد البشير، مدير أحد مراكز الصيانة المعتمدة في الدوحة، أن كثيرا من مشكلات انطفاء المحرك ترتبط بتراكم الأوساخ والرواسب في أجزاء حيوية من السيارة، لذا يوصي بالحرص على الالتزام بجداول الصيانة الدورية للسيارة وعدم التهاون فيها، حيث تعد الخطوة الأولى والأساسية للحفاظ على كفاءة الاحتراق واستقرار عمل المحرك في مختلف ظروف القيادة.

ويؤكد البشير أن التعامل السريع مع الإشارات التحذيرية يشكل فارقا كبيرا في سلامة المركبة، محذرا من تجاهل مصباح "فحص المحرك" عند إضاءته في لوحة القيادة. ويختتم قائلا: "إن إضاءة التنبيه هي بمثابة رسالة مبكرة من السيارة تطلب الفحص بأجهزة التشخيص الإلكتروني لتحديد العطل بدقة قبل تفاقمه".

توقف المحرك فجأة عند الإشارة الضوئية ليس مجرد مشكلة مزعجة، بل هو مؤشر على وجود خلل يستدعي التشخيص والعلاج الفوري. ومن خلال فهم الأسباب الأربعة الرئيسية التي استعرضناها في هذا التقرير يمكن للسائق اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على عمل محركه بسلاسة وأمان.