تفاصيل القبض على مسؤولين كبار في مصر بتهمة الفساد

خبرني - قررت جهات التحقيق في مصر حبس مساعد رئيس إحدى شركات الغاز الكبرى، ومدير عام المشتريات بشركة غاز أخرى، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما في قضية رشوة.

وكشفت التحريات الأولية وفقا لموقع "مصر تايمز" أن المتهمين يعملان بشركتين تابعتين لوزارة البترول والثروة المعدنية، تنشطان في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وأن المضبوطات شملت مبالغ مالية وهدايا عينية ومصوغات ذهبية، يُشتبه في ارتباطها بالحصول على تسهيلات في أعمال التوريد.

وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على المتهمين أمس الثلاثاء، قبل إحالتهما إلى جهات التحقيق التي قررت حبسهما على ذمة القضية.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وحصر المضبوطات، لتحديد طبيعة التعاملات محل الاشتباه والمسؤوليات القانونية، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.