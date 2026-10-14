تأجيل ورش كتابة المسلسل السوري «آخر العائدين» للكاتب محمد أبوسماقة إلى شهر نيسان من العام المقبل

خبرني - أعلنت شركة *الأولى للإنتاج الفني*، الجهة المناط بها تنظيم ورش العمل الخاصة بالسيناريو والحوار للمسلسل الاجتماعي السوري «آخر العائدين»، عن تأجيل انطلاق ورش الكتابة، إلى جانب جميع الورش الفنية والتحضيرية المرافقة للمشروع، إلى شهر نيسان من العام المقبل 2027.

وكان من المقرر أن تبدأ هذه الورش في العاصمة السورية دمشق اعتباراً من منتصف شهر تشرين الأول الحالي، بمشاركة عدد من الكتّاب والمختصين في صناعة الدراما التلفزيونية من الأردن وسوريا وتركيا، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير وكتابة السيناريو والحوار، وإعداد الملفات الفنية والإنتاجية المرافقة للنص.

وأوضحت الشركة أن قرار التأجيل جاء نتيجة ارتباط الكاتب *محمد أبوسماقة بمشاريع درامية محلية*، يُتوقع إنتاجها وعرضها خلال الموسم التلفزيوني لشهر رمضان المبارك المقبل، الأمر الذي استدعى إعادة جدولة ورش العمل والمراحل المخصصة لتطوير النص وإعداد ملفاته المرافقة.

ويُعد مسلسل «آخر العائدين» عملاً درامياً اجتماعياً تشويقياً يتناول التحولات السياسية والاجتماعية والإنسانية التي تشهدها سوريا بعد التحرير، من خلال حكايات إنسانية تتقاطع فيها قضايا العودة والانتماء والذاكرة مع تحديات الواقع الجديد، وما يحمله من آمال وتطلعات نحو المستقبل.

«أول المطر» يستكمل جولاته الميدانية استعداداً للموسم الدرامي 2028

وعلى صعيد متصل، أنهى الفريق الميداني لمشروع المسلسل الاجتماعي الأردني «أول المطر»، الذي أُعلن عن البدء بتطويره في شهر حزيران الماضي، زياراته وجولاته الميدانية في المملكة، والتي هدفت إلى التعرف عن قرب على تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع الأردني، ورصد التحولات الاجتماعية والإنسانية، بما يخدم الرؤية الدرامية للعمل ويعزز واقعية أحداثه وشخصياته.

ويضم المشروع فريقاً كتابياً مسانداً يعمل بصورة دائمة مع الكاتب محمد أبوسماقة، ويتألف من كاتبة مساعدة من سوريا تتولى تقديم المقترحات وتطوير الحوارات، وكاتبة مساعدة من تركيا تساهم في تطوير الأفكار الدرامية ومعالجة السيناريو، إلى جانب منسقة ومديرة للورشة من الأردن، ومستشارة للمحتوى الدرامي النهائي من تركيا.

وتضمنت خطة العمل الميداني التعرف على طبيعة الحياة في الأحياء السكنية للعاصمة عمّان، والاقتراب من التفاصيل اليومية للسكان، ورصد إيقاع المجتمع الأردني وعلاقاته الإنسانية والاجتماعية، بما يتيح للفريق الكتابي توظيف هذه المشاهدات في بناء الشخصيات والأحداث، وصياغة حوارات تنبض بروح المكان وتعكس خصوصية البيئة الأردنية.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق *استكمال تجهيز وبناء العمل من سيناريو وحوار وملفات إنتاجية مرافقة للنص منتصف العام المقبل 2027*، مستفيداً من نتائج الزيارات والجولات الميدانية، بما يضمن استكمال العناصر الفنية والدرامية للمشروع، ليكون المسلسل جاهزاً وحاضراً للموسم الدرامي لعام 2028.