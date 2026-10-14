اسرائيل: لن يكون هناك هجوم على إيران قبل الانتخابات

خبرني - كشف مصدر عسكري إسرائيلي اليوم الأربعاء بأن تل ابيب لن تشن هجوما على إيران قبل الانتخابات.

لكن في الوقت نفسه، ترفع إسرائيل مستوى تأهبها تحسبا لمحاولة إيران أو وكلائها التدخل في الانتخابات وشنّ هجوم.

وجّهت إسرائيل رسائل مفادها أنه إذا ارتكبت إيران "خطأً"، فستشنّ عليها هجوماً غير مسبوق.

وقال مصدر إسرائيلي إن الأمر، كما في السابق، يتوقف على ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولن تتمكن إسرائيل من مهاجمة إيران دون موافقته، ويبدو أن ترامب، على الأقل حتى الآن، لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن هذه المسألة.

وأضاف مصدر إسرائيلي: "هناك تفاهمٌ على أنه بدون تحرك بري من جانب الأمريكيين، لا توجد فرصة لشيء مختلف وجديد. وتكرار نفس النهج قبل الانتخابات الأمريكية سيجلب لترامب كارثة سياسية. يجب أن نأخذ في الحسبان احتمال سوء التقدير. قد يعتقد الإيرانيون أن إسرائيل على وشك الهجوم، وسيحاولون استباقها".