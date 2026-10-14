رئيس الوزراء يلتقي حزب الميثاق الوطني

خبرني - عقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، لقاء مع حزب الميثاق الوطني، وذلك ضمن سلسلة جديدة من اللقاءات ستشمل جميع الأحزاب، وفي إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الوزراء، وأمين عام الحزب حديثة الخريشا، ورئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أسامة مسيح، مناقشة جملة من الملفات على رأسها برنامج التحديث السياسي في المرحلة المقبلة، كما عرض رئيس الوزراء مجمل ما تقوم به الحكومة، بالإضافة إلى السياسات تجاه القضايا المختلفة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء عقد على مدى العامين الماضيين سلسلة من اللقاءات شملت جميع الكتل النيابية الحزبية، ومختلف النقابات والفعاليات والقطاعات، التزاما بإدامة نهج التواصل.