أرامكو توجّه موظفيها للعمل من المنزل

خبرني - أصدرت شركة أرامكو، الأربعاء، توجيهات للموظفين بالعمل من المنزل، لكن العمليات مستمرة بشكل طبيعي.

وقالت 3 مصادر لوكالة رويترز، إنّ المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء الهجوم الذي وقع الثلاثاء وأسفر عن حريق امتد لعدة طوابق.

وأشار أحد المصادر إلى نقل بعض المهام إلى مكاتب في الخارج.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن الهجوم الذي وقع الثلاثاء وسط تصاعد الاعتداءات من قبل مليشيا الحوثي تسبب في اندلاع حريق محدود.

وكان الحوثيون أعلنوا استهداف شركة أرامكو ومطار الملك خالد ومصفاة نفطية في الرياض، متوعدين بمواصلة هجماتهم على البنى التحتية السعودية.

في الأسابيع الأخيرة، استهدفت معظم ضربات الحوثيين بنى تحتية في ضواحي العاصمة أو مطار الرياض، لكنّ سكان وسط المدينة باتوا يسمعون الانفجارات القوية ويرون الصواريخ الاعتراضية في الأجواء.

وشملت ضربات متكررة على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين السبت، في أعنف هجوم على أراضي السعودية منذ أكثر من عقد. وتوفي 20 شخصا على الأقل في مجمل هجمات الحوثيين على المطارات السعودية منذ الأسبوع الماضي.