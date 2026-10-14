الأردن يدين فتح كولومبيا سفارة لها في القدس

خبرني - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن ورفضه هذه الخطوة باعتبارها خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال المجالي، إنّ أيّ إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعدّ باطلة ولاشرعية ومنعدمة الأثر القانوني.

وجدّد التأكيد أنّ السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ودشنت كولومبيا، الأربعاء، سفارتها في مناطق القدس الغربية، لتنضم بذلك إلى دائرة ضيقة من الدول التي أقامت تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل في هذه المدينة التي لا يعترف المجتمع الدولي بوضعها كعاصمة لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "إنه يوم مهم لدولة إسرائيل، ويوم مهم أيضا لمدينة القدس"، وذلك أثناء توقيعه على السجل الذهبي للسفارة بحضور نظيره الكولومبي عمر بولا.