هالك تي في: الشرطة التركية تداهم مقر قناة المعارضة الرئيسية وتمنع البث وتفرض الوصاية عليها

خبرني - داهمت الشرطة التركية مقر القناة التلفزيونية الرئيسية المعارِضة "هالك تي في" Halk TV في إسطنبول، الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، لتوقِف القناة بثها المباشر، بحسب ما أفادت على منصة إكس.

وقالت القناة في منشورها: "الشرطة في مبنى هالك تي في. تعيين وصي قضائي على قناة الشعب فجراً".

وأضافت أن هناك عملية تفتيش لمقر القناة، وقد انتشرت قوات الشرطة حول المقر، "ولم يُسمح بالدخول إلى المبنى".

وداهم ضباط إدارة التحقيقات في الجرائم المالية المبنى في حي زيتينبورنو بحثاً عن أدلة تربط رئيس مجلس إدارة القناة جعفر ماهر أوغلو، بقضايا فساد، وتزوير مزعوم للمناقصات، في حين قامت شرطة مكافحة الشغب بتأمين المنطقة المحيطة.

ووصف مالك القناة جعفر ماهر أوغلو، ما حدث بأنه "يوم أسود" في تاريخ تركيا، "يسلب" حق الجمهور في الحصول على المعلومات، مؤكِداً اعتقال سبعة من أفراد عائلته، منهم شقيقه البالغ 70 عاماً.

وقال ماهر أوغلو في بيان بثه على مواقع التواصل الاجتماعي: "تركيا لا تستحق هذه القسوة، والقناة ليست ملكنا بل ملك الشعب، وسوف نستعيدها حتماً"، وناشد الحكومة بالتراجع عن هذه الخطوة "الخاطئة".

ونفى رئيس مجلس إدارة القناة الموجود خارج تركيا، كل الاتهامات الموجهة إليه قائلاً: "لا أساس لها"، كما رفض أن يتحول القضاء إلى "سلاح" في يد الحكومة.

بيان النيابة

أعلنت النيابة العامة في إسطنبول تفاصيل التحقيق الذي أدى صباح يوم الأربعاء، إلى وضع قناة "هالك تي في" تحت وصاية صندوق ضمان الودائع التركي وتوقف بثها المعتاد، وذلك بحسب ما نقلته بي بي سي التركية.

وقالت النيابة في بيان إن التحقيق يتناول جعفر ماهر أوغلو، رئيس مجلس إدارة القناة، "بتهم الرشوة والتلاعب في المناقصات وغسل أموال العائدات الإجرامية". وأوضحت أن "قرارات توقيف صدرت بحق 17 مشتبهاً بهم، جرى توقيف 11 منهم في عمليات متزامنة، بينما يوجد أربعة منهم خارج البلاد وآخَر في السجن، وتتواصل الجهود للقبض على مشتبه به هارب". وبحسب البيان فإن ماهر أوغلو خارج تركيا.

وسبق أن خضع ماهر أوغلو للتحقيق بتهمة التدخل في إجراءات المناقصات العامة، وجرى التحقيق معه استناداً إلى تصريحات رجل الأعمال التركي عزيز إحسان أكتاش، والتحقيقات اللاحقة. وصدرت مذكرة توقيف بحق ماهر أوغلو في يونيو/حزيران 2025 بعد أن تأكدت السلطات من وجوده خارج البلاد.

ويخضع أكتاش للتحقيق بتهم تشمل "قيادة منظمة إجرامية، والتلاعب بالمناقصات العامة، والرشوة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي".

ونفى ماهر أوغلو وجود علاقة بينه وبين إحسان أكتاش، كما نفى التهم الموجهة إليه.

صراع داخل المعارضة

وألقى جعفر ماهر أوغلو باللوم على الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، وحلفائه موضحاً أنهم "وراء ملاحقته".

وقال في بيانه حول مداهمة القناة: "فليسعد زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو وفريقه. الشرطة في قناة هالك".

وتعد قناة "هالك تي في" من أبرز قنوات المعارضة التركية، وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات عيّنت "وصياً" على القناة في وقت مبكر من صباح الأربعاء كجزء من تحقيق في قضايا فساد.

وتصاعدت الخلافات بين ماهر أوغلو وكيليتشدار، الذي دائماً ما ينتقد القناة ومالكها. وفي الأيام الأخيرة، شكك الزعيم الحزبي السابق في تغطية القناة، ودعا هيئة تنظيم الإعلام إلى فحص برامجها.

وعاد كيليتشدار أوغلو إلى قيادة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، حزب المعارضة الرئيسي، في مايو/أيار 2026 بعد صدور حكم قضائي طعن في مؤتمر الحزب لعام 2023، ما أدى إلى تعميق الصراع الداخلي على السلطة بينه وبين أنصار خليفته الذي تولى الحزب بعده، أوزغور أوزال.

وأدان رئيس حزب الشعب الجمهوري الحالي أوزغور أوزال، هذه الخطوة واصفاً إياها بأنها "ممارسات ديكتاتورية" واعتداء على حرية الصحافة.

التوجه السياسي

تأسست قناة "هالك تي في" عام 2005 على يد محمود يلدز (المسؤول المالي السابق لحزب الشعب الجمهوري)، وكانت تتلقى تمويلاً جزئياً من الحزب حتى قُطعت العلاقات والتمويل عام 2011 في عهد كمال كيليتشدار أوغلو.

وبرزت القناة كواحدة من المنافذ الإعلامية القليلة التي غطت احتجاجات "منتزه غيزي" عام 2013 ببث حي ومباشر، ما عرّضها لغرامات وتوبيخات متكررة من هيئة تنظيم الإعلام التركية.

واستحوذ رجل الأعمال ماهر أوغلو، المقيم في لندن، على القناة في أوائل عام 2020، وظلت القناة تتبنى خطاً تحريرياً ينتقد الحكومة التركية ويدعم التيارات العلمانية والمعارضة.