ارتفاع عدد السياح الأوروبيين الى الأردن خلال 9 أشهر بنسبة 8.4%

خبرني - ارتفع عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

وأظهرت البيانات، أن عدد السياح الأوروبيين وصل إلى نحو 771 ألف سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 711 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينت، ارتفاع أعداد سياح المبيت والزوار الدوليين القادمين إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد سياح المبيت القادمين إلى الأردن بنسبة 3.2% خلال الفترة الممتدة من بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول، ليبلغ نحو 4.6 مليون سائح.