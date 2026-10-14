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الملك يلتقي زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي

  • 14 أكتوبر 2026
  • 14:30
الملك يلتقي زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي

خبرني  - التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في كانبرا، اليوم الأربعاء، زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي أنغوس تايلور، وبحثا علاقات الصداقة بين الأردن وأستراليا، وأبرز التطورات إقليميا ودوليا.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان، ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لخفض التصعيد في المنطقة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية وغزة والقدس.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى أستراليا جانتي قلاجوقة.

الملك يلتقي زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي
الملك يلتقي زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي
الملك يلتقي زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي
الملك يلتقي زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي

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