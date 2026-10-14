بريطانيا: سجن أردني 72 أسبوعاً بعد ارتكابه 17 جريمة خلال عشرة أيام

خبرني - قضت محكمة برمنغهام الملكية في بريطانيا بسجن المواطن الأردني (ح.غ)، البالغ من العمر 26 عاماً، لمدة 72 أسبوعاً، بعد إقراره بارتكاب 17 جريمة، في سلسلة من الوقائع امتدت على مدار عشرة أيام، رغم الإفراج عنه بكفالة مرات متكررة.

وأصدرت المحكمة حكمها يوم الاثنين، 12 تشرين الأول، فيما أُبلغت بأن وزارة الداخلية البريطانية تعتزم ترحيل المواطن الأردني، الذي يقيم في شارع هوبرت بمدينة برمنغهام، إلى خارج البلاد.

وتعود إحدى الوقائع إلى 16 آذار الماضي، عندما ألقى المواطن الأردني قطعاً من قرميد الأسطح في منطقة سيلي أوك بمدينة برمنغهام، اخترقت إحداها نافذة سقفية وأصابت امرأة في رأسها.

وفي 26 آذار، أظهر تسجيل مصور الأردني، وكان عاري الصدر، أثناء طرحه أرضاً من جانب شرطيين اثنين، بعدما اعتدى عليهما.

وخلال الأيام الفاصلة بين الواقعتين، ارتكب المواطن الأردني عمليات سرقة من متجرين، وحطّم زجاجات مشروبات كحولية في أحدهما، عقب خلاف مع العاملين بشأن شطائر حلال.

وخلال جلسة المحاكمة، قال محامي الدفاع إن موكله ينتظر مولوداً، وإن ذلك منحه دافعاً جديداً لتغيير سلوكه، إلا أن المحكمة أُبلغت باعتزام وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات لترحيله.