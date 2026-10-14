*
الاربعاء: 14 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بريطانيا: سجن أردني 72 أسبوعاً بعد ارتكابه 17 جريمة خلال عشرة أيام

  • 14 أكتوبر 2026
  • 14:30
بريطانيا سجن أردني 72 أسبوعاً بعد ارتكابه 17 جريمة خلال عشرة أيام

خبرني - قضت محكمة برمنغهام الملكية في بريطانيا بسجن المواطن الأردني (ح.غ)، البالغ من العمر 26 عاماً، لمدة 72 أسبوعاً، بعد إقراره بارتكاب 17 جريمة، في سلسلة من الوقائع امتدت على مدار عشرة أيام، رغم الإفراج عنه بكفالة مرات متكررة.

وأصدرت المحكمة حكمها يوم الاثنين، 12 تشرين الأول، فيما أُبلغت بأن وزارة الداخلية البريطانية تعتزم ترحيل المواطن الأردني، الذي يقيم في شارع هوبرت بمدينة برمنغهام، إلى خارج البلاد.

وتعود إحدى الوقائع إلى 16 آذار الماضي، عندما ألقى المواطن الأردني قطعاً من قرميد الأسطح في منطقة سيلي أوك بمدينة برمنغهام، اخترقت إحداها نافذة سقفية وأصابت امرأة في رأسها.

وفي 26 آذار، أظهر تسجيل مصور الأردني، وكان عاري الصدر، أثناء طرحه أرضاً من جانب شرطيين اثنين، بعدما اعتدى عليهما.

وخلال الأيام الفاصلة بين الواقعتين، ارتكب المواطن الأردني عمليات سرقة من متجرين، وحطّم زجاجات مشروبات كحولية في أحدهما، عقب خلاف مع العاملين بشأن شطائر حلال.

وخلال جلسة المحاكمة، قال محامي الدفاع إن موكله ينتظر مولوداً، وإن ذلك منحه دافعاً جديداً لتغيير سلوكه، إلا أن المحكمة أُبلغت باعتزام وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات لترحيله.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس الوزراء يلتقي حزب الميثاق الوطني
رئيس الوزراء يلتقي حزب الميثاق الوطني
  • 2026-10-14 15:23
الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين الملك ورئيس الوزراء الأسترالي
الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين الملك ورئيس الوزراء ...
  • 2026-10-14 15:08
الأردن يدين فتح كولومبيا سفارة لها في القدس
الأردن يدين فتح كولومبيا سفارة لها في القدس
  • 2026-10-14 14:44
الملك يلتقي زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي
الملك يلتقي زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي
  • 2026-10-14 14:30
الملك والحاكمة العامة لأستراليا يبحثان مستجدات المنطقة والعلاقات الثنائية
الملك والحاكمة العامة لأستراليا يبحثان مستجدات المنطقة والعلاقات الثنائية
  • 2026-10-14 14:20
3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن
3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن
  • 2026-10-14 14:00