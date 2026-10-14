واردات الأردن من المنتجات النفطية ترتفع 29% وسط ظهور موردين جدد

خبرني - ارتفع متوسط واردات الأردن من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري بنسبة 29% وبمقدار 11 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي.

وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن الأردن استورد منتجات نفطية بمتوسط تجاوز 49 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقارنة بـ38 ألفًا في المدة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأداء الفصلي، صعد متوسط واردات البلاد من المشتقات خلال الربع الثالث بنسبة تقترب من 8% إلى 43 ألف برميل يوميًا، مقابل 40 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من عام 2025.

وشهدت قائمة مصدّري المشتقات النفطية إلى الأردن خلال العام الجاري عودة الهند، وظهور دولتين بشحنات نادرة في أبريل/نيسان.

وبصورة رئيسة، تُمثّل السعودية المصدر الرئيس للمنتجات النفطية إلى الأردن بمتوسط 40 ألف برميل يوميًا في 2026، إلى جانب النفط الخام، حيث تصل واردات المملكة الهاشمية من الخام السعودي إلى 34 ألف برميل يوميًا، وذلك بموجب الاتفاقية التاريخية الموقّعة بين مصفاة البترول الأردنية وشركة أرامكو منذ عام 2003.

واردات الأردن من المنتجات النفطية خلال 9 أشهر

شهدت واردات الأردن من المنتجات النفطية تباينًا على أساس شهري خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، وفقًا لما توضحه الأرقام الآتية:

يناير/كانون الثاني: 47 ألف برميل يوميًا.

فبراير/شباط: 52 ألف برميل يوميًا.

مارس/آذار: 56 ألف برميل يوميًا.

أبريل/نيسان: 60 ألف برميل يوميًا.

مايو/أيار: 40 ألف برميل يوميًا.

يونيو/حزيران: 58 ألف برميل يوميًا.

يوليو/تموز: 27 ألف برميل يوميًا.

أغسطس/آب: 44 ألف برميل يوميًا.

سبتمبر/أيلول: 58 ألف برميل يوميًا.

وحقق سبتمبر/أيلول الماضي ثاني أعلى معدل شهري في واردات الأردن من المنتجات النفطية خلال المدة المرصودة، بارتفاع 81%، عند المقارنة بمعدل الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 32 ألف برميل يوميًا.

وسجّل شهر أبريل/نيسان 2026 أعلى مستوى للواردات الأردنية منذ 2023 على الأقل، إذ بلغ 60 ألف برميل يوميًا، مع سعي البلاد إلى تأمين إمدادات كافية وسط تداعيات الحرب الإيرانية على الأسواق العالمية.

في المقابل، يُعدّ مستوى شهر يوليو/تموز الماضي البالغ 27 ألف برميل يوميًا أقل مستوى منذ مايو/أيار 2025، قبل أن تتعافى الواردات في الشهرين التاليين.

ويرصد الرسم البياني الآتي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- واردات الأردن من المنتجات النفطية شهريًا منذ 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2026:

واردات الأردن من المنتجات النفطية

أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية إلى الأردن

شهدت قائمة أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية إلى الأردن تغيرًا لافتًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026، مع دخول موردين جدد وسط استمرار هيمنة السعودية بحصّة بلغت 80% من إجمالي الشحنات.

وتوضح أرقام وحدة أبحاث الطاقة أن متوسط واردات الأردن من المنتجات النفطية السعودية ارتفع بنسبة 8% إلى 40 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 37 ألف برميل يوميًا في المدة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، شهدت القائمة دخول الهند خلال المدة المرصودة بمتوسط بلغ 9 آلاف برميل يوميًا من المنتجات النفطية، تَركَّز خلال النصف الأول، في حين توقفت شحناتها إلى الأردن تمامًا في الأشهر الـ3 الأخيرة.

وتُظهر البيانات التاريخية أن الهند عادت لتصدير المشتقات النفطية إلى الأردن بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وذلك لأول مرة منذ مايو/أيار 2024.

وعلى صعيد الشحنات الاستثنائية، استقبل الأردن في أبريل/نيسان الماضي شحنتين نادرتين لأول مرة منذ 2023 على الأقل، الأولى من السويد بنحو 254 ألف برميل (متوسط 8 آلاف برميل يوميًا)، والثانية من فيتنام بنحو 60 ألف برميل (بمتوسط 2000 برميل يوميًا)، قبل أن تختفيا من قائمة الموردين في الأشهر التالية.