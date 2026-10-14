الملك والحاكمة العامة لأستراليا يبحثان مستجدات المنطقة والعلاقات الثنائية

خبرني - عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني في كانبرا، الأربعاء، مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستين، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا، ومجمل المستجدات في المنطقة.

وأعرب جلالته عن فخره بالعلاقات الثنائية الوثيقة، التي شهدت العام الماضي مرور 50 عاما على تأسيسها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم، والتجارة، واستثمارات القطاع الخاص في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعدين.

وثمن جلالة الملك الدعم الذي تقدمه أستراليا للأردن في قطاعات حيوية، ودورها في دعم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في غزة.

ولفت جلالته إلى حرص المملكة على زيادة التبادل السياحي بين البلدين، لافتا إلى فرصة تشجيع الأستراليين المهتمين بالسياحة الدينية على زيارة الأردن لحضور ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عمّاد السيد المسيح (المغطس).

وبالحديث عن التطورات الإقليمية، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واستعادة استقرار الدول العربية وأمن شعوبها، مشيدا بمواقف أستراليا الداعمة لتحقيق السلام الإقليمي.

كما نبه جلالة الملك إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واتخاذ الحكومة الإسرائيلية الأوضاع في المنطقة ذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وتناولت المباحثات التطورات في سوريا ولبنان، وأهمية دعم أمن البلدين واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما.

من جانبها، أكدت موستين اعتزازها بعمق العلاقات بين أستراليا والأردن والحرص على توسيعها في مختلف القطاعات، مشيدة بجهود المملكة في العمل نحو الاستقرار، وخفض التصعيد وبدور الأردن الإنساني.

ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر الحكومة الأسترالية في كانبرا، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية، ودوّن جلالته كلمة في سجل كبار الزوار.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى أستراليا جانتي قلاجوقة.