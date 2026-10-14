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ترمب: ضربة قاسية لإيران.. انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل

  • 14 أكتوبر 2026
  • 14:03
ترمب ضربة قاسية لإيران انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية ألاسكا، صباح اليوم، أن صبره من إيران قد نفد، متوعداً إيران بضربة قاسية قائلاً:
«انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل بإيران. نحن ذاهبون لإنزال ضربة قاسية عليها، انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل، لأننا بالفعل سئمنا منها بما فيه الكفاية».
من جهة أخرى، أكد ترامب أن تايوان وافقت على شراء 30% من الغاز المنقول عبر خط أنابيب ألاسكا، في صفقة جديدة لدعم أمن الطاقة الأمريكي.
في سياق متصل ، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب ناقشا الأسبوع الماضي إمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة واسعة ضد إيران، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومسئول إسرائيلي ومصدر رابع مطلع، أن المباحثات جاءت في توقيت حساس قبيل الاستحقاقين الانتخابيين.
وقال المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس" إن نتنياهو أبلغ ترامب خلال المكالمة قلقه إزاء معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير إلى أن طهران تتخذ خطوات مقلقة لإعادة بناء برنامجها النووي.

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