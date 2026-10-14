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(الإنسانية فقدت ضميرها في غزة) .. تضامن لافت لجماهير غلطة سراي في ليلة الأبطال

  • 14 أكتوبر 2026
  • 13:58
الإنسانية فقدت ضميرها في غزة تضامن لافت لجماهير غلطة سراي في ليلة الأبطال

تضامنت جماهير نادي غلطة سراي التركي مجددا مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث وجهت رسالة إنسانية إلى العالم خلال مباراتها أمام برشلونة الإسباني، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "رامس بارك" في إسطنبول.

 

وتداول ناشطون وحسابات تركية على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا تظهر رفع لافتتين ضخمتين في المدرجات، تعبران عن الاحتجاج والتضامن، كُتب على الأولى: "الإنسانية فقدت ضميرها في غزة"، وعلى الثانية: "الحرية لفلسطين".

 

تأتي هذه اللفتة امتدادا لمواقف مشجعي الأندية التركية الكبرى، الذين دأبوا على استغلال المواجهات المحلية والأوروبية لإعلان دعمهم الصريح لغزة والشارع الفلسطيني.

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